James Rodríguez sigue generando preocupación en Minnesota: Ingresó al minuto 90 ante el Portland

James Rodríguez durante sus pocos minutos ante el Portland Timbers. (Photo by Jeremy Olson/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images) / Jeremy Olson/ISI Photos

James Rodríguez sigue generando preocupación por su actualidad deportiva en el Minnesota United de la MLS. El volante colombiano, quien fue nuevamente suplente, apenas ingresó al minuto 90 en el triunfo 2-0 ante el Portland Timbers.

James, quien venía de debutar como inicialista con su nuevo club durante el juego de la US Open Cup ante el Sacramento, encuentro en el que disputó 66 minutos, apenas e ingresó en la reposición del duelo de este fin de semana.

A pesar de los constantes elogios del técnico neozelandés Cameron Knowles, James solo entró al compromiso de este domingo a los 90 minutos, cuando su equipo ya ganaba 2-0 con anotaciones de Tomás Chancalay y de Kelvin Yeboah.

James viene de dejar atrás una fuerte deshidratación, sufrida tras el amistoso de la Selección Colombia ante Francia y que lo tuvo cerca de dos semanas alejado de los campos de juego, solamente ha jugado 3 partidos de la MLS con su nuevo club, peor aún, sin superar los 45 minutos en el terreno de juego durante dichos partidos.

Las últimas dos victorias al hilo le han permitido al Minnesota United escalar a la sexta posición, parcialmente, de la Conferencia Oeste de la MLS, estando en zona de clasificación directa a los PlayOffs con 14 puntos.

El próximo compromiso del equipo de James Rodríguez será este miércoles 22 de abril en campo del Dallas, también por la MLS.