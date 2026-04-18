¿Continúan las lluvias? Pronóstico IDEAM para este fin de semana del 18 y 19 de abril de 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió un comunicado especial con el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 18 y domingo 19 de abril de 2026.

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De acuerdo con el más reciente informe, para el fin de semana, se prevé una disminución gradual de las lluvias en amplias zonas de las regiones Andina, Pacífica, sur del Caribe, así como en sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

Pronóstico del clima, sábado 18 de abril:

Persistirán las lluvias en gran parte del país, aunque con menor intensidad que el día anterior. En la región Pacífica continuarán las precipitaciones moderadas a fuertes, especialmente en Chocó, mientras que en Valle del Cauca, Cauca y Nariño serán moderadas, con algunos eventos localmente fuertes. En la región Andina predominarán lluvias ligeras a moderadas, con mayores acumulados en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima y Huila, y condiciones más dispersas en Cundinamarca y Boyacá. La Orinoquía registrará lluvias moderadas, principalmente en el occidente, y la Amazonía presentará precipitaciones continuas, moderadas a localmente fuertes, con tormentas aisladas. En el Caribe predominarán condiciones secas, con lluvias ocasionales en el sur, y en San Andrés y Providencia se mantendrán lluvias aisladas de corta duración.

Pronóstico del clima, domingo 19 de abril

Se espera una disminución adicional en la intensidad y cobertura de las lluvias, aunque persistirán en algunos sectores del país. En la región Pacífica, se prevén lluvias moderadas, con eventos localmente fuertes en Chocó, mientras que en Valle del Cauca, Cauca y Nariño serán más dispersas. En la región Andina se registrarán lluvias ocasionales, en general de ligeras a moderadas, principalmente en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima y Huila, con eventos aislados en Cundinamarca y Boyacá. La Orinoquía presentará precipitaciones dispersas, de intensidad ligera a moderada, y la Amazonía continuará con lluvias moderadas a localmente fuertes, con probabilidad de tormentas eléctricas. Para el Caribe predominarán condiciones secas, con lluvias aisladas en el sur de la región, y en San Andrés y Providencia se esperan lluvias puntuales de corta duración.

Recomendaciones:

Importante estar atentos al estado de las vías, principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja donde la amenaza es alta a causa de la orografía. Así mismo, se aconseja realizar recorridos preferiblemente en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes.

Se sugiere a la comunidad, mantener un monitoreo permanente en días muy lluviosos y buscar refugio en zonas seguras.

También es importante evitar el tránsito en zonas de alta pendiente

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