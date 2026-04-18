Superclásico en el Monumental: River y Boca disputan un duelo lleno de bajas para ambos equipos

El fútbol argentino se detiene este domingo 19 de abril con una nueva edición del Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, correspondiente a la jornada 15 del Torneo Apertura 2026. El compromiso se disputará en el estadio Monumental de Núñez desde las 3:30 p.m . con arbitraje de Darío Herrera, en un duelo que promete emociones por el contexto y las necesidades de ambos equipos.

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River llega con algunas dudas tras su reciente presentación internacional, especialmente por la condición física de Juan Fernando Quintero y Fausto Vera , quienes serán evaluados hasta último momento. Además, el equipo dirigido por Eduardo Coudet no podrá contar con piezas clave como Franco Armani, Maximiliano Meza y Juan Carlos Portillo, todos fuera por lesión. Aun así, el “Millonario” apostaría por un esquema ofensivo con Santiago Beltrán en el arco; una defensa liderada por Gonzalo Montiel y Marcos Acuña; y un tridente en ataque conformado por Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Por su parte, Boca afronta el clásico con un panorama distinto pero también condicionado. El entrenador Claudio Úbeda tendrá una baja muy sensible: el arquero Agustín Marchesín quedó descartado por una grave lesión de rodilla, lo que le abre la puerta al joven Leandro Brey para asumir la titularidad en un partido de máxima exigencia. A esto se suman las ausencias de Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios y Edinson Cavani. Sin embargo, el “Xeneize” mantiene una base sólida con nombres como Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y los delanteros Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

En cuanto a los antecedentes recientes, el último enfrentamiento favoreció a Boca, que se impuso 2-0 en noviembre de 2025 en La Bombonera. Sin embargo, en el primer cruce de ese mismo año, River había ganado 2-1 en el Monumental. En 2024, ambos equipos protagonizaron duelos muy equilibrados, con empates, victorias ajustadas y hasta un vibrante 3-2 en fase eliminatoria a favor del conjunto azul y oro.

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El historial general refleja la magnitud de esta rivalidad: en 265 partidos oficiales, Boca lidera con 93 victorias contra 88 de River, además de 84 empates. Una leve ventaja que añade aún más tensión a un clásico que no solo define posiciones en la tabla, sino también el orgullo de dos de los clubes más grandes del continente.

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Con realidades distintas, bajas importantes y la presión de un país entero, River y Boca volverán a escribir un nuevo capítulo de una historia que nunca deja de latir.