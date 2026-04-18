Dos colombianos y un jugador de Millonarios, presentes en el once ideal de la Copa Sudamericana

La segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana dejó actuaciones destacadas que no pasaron desapercibidas, y tres jugadores con presencia colombiana lograron meterse en el equipo de la semana gracias a su impacto directo en los resultados.

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Desde el fútbol colombiano, uno de los protagonistas fue Edgar Alizalde , defensor central de Millonarios, quien tuvo una sólida presentación en la victoria 1-0 frente a Boston River en el estadio El Campín. El zaguero uruguayo fue clave en la seguridad defensiva del conjunto embajador, que se quedó con los tres puntos gracias al gol de Carlos Darwin Quintero.

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Otro de los nombres destacados fue Yeison Guzmán, figura del América de Cali en la remontada 2-1 frente a Alianza Atlético. El mediocampista fue determinante al marcar de penal el gol de la victoria, consolidándose como pieza clave en el esquema ofensivo del equipo. El empate parcial había llegado por medio de Víctor Muñoz, mientras que el descuento del conjunto rival fue obra de Ariel Muñoz. Con este resultado, los ‘diablos rojos’ se posicionan como líderes de su grupo.

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Por fuera de la liga colombiana, también sobresalió el colombiano Jhohan Romaña, defensor de San Lorenzo en el fútbol argentino. El central abrió el camino del triunfo 2-0 ante Deportivo Cuenca con un potente cabezazo, siendo fundamental en un partido donde su equipo mostró autoridad tanto en defensa como en ataque.

Así, la jornada dejó en evidencia el buen momento de varios futbolistas con protagonismo colombiano, quienes continúan destacándose a nivel internacional y siendo piezas fundamentales en sus respectivos equipos.