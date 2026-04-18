Dimayor, contundente: la razón por la que no aceptó apelación de Millonarios por Diego Novoa

Sigue la polémica en torno a Diego Novoa y aquel hecho de presunta agresión contra Jacobo Pimentel, jugador de Boyacá Chicó, en el túnel de los vestuarios posterior al duelo entre el equipo boyacense y Millonarios que se disputó el 14 de marzo por la Liga Colombiana. La Dimayor, nuevamente se pronunció al respecto, respondiendo en negativo el recurso de apelación presentado por el Embajador.

Le puede interesar: Rodrigo Contreras da un parte de tranquilidad tras fuerte golpe que sufrió en la cabeza

El Comité Disciplinario de la Dimayor dio a conocer el pasado 13 de abril la suspensión de seis fechas y una multa de $1.925.995 por “incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 63 del CDU de la FCF, por los hechos ocurridos en el túnel de acceso a los camerinos, tras la finalización del partido disputado por la 11.ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club y el Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A.“, se lee en la resolución.

Novoa habría iniciado una presunta agresión sobre Jacobo Pimentel con un puño y un objeto contundente. El club Ajedrezado publicó posterior al encuentro imágenes del futbolista con algunas cortadas y una venda en su cabeza.

¿Por qué le negaron a Millonarios la apelación?

Como en cada resolución, los clubes tienen derecho a presentar un recurso de apelación exponiendo los argumentos por los cuales debería rebajarse la sanción. En el caso de Millonarios, buscaban una reducción, pero sabían que sería complicada una respuesta positiva.

El Comité Disciplinario de la Dimayor contestó mediante la resolución 040 de 2026, emitida en horas de la noche del pasado viernes 17 de abril, que la apelación fue negada debido a que no existen dudas sobre la autoría de los hechos que fueron objeto de sanción.

“El Comité decidió no reponer la decisión contenida en el artículo 1° de la Resolución No. 037 de 2026 y consecuencia de ello confirmar la decisión de ‘Sancionar, al señor Diego Alejandro Novoa Urrego, jugador del registro del Club Azul & Blanco Millonarios F.C.S.A. (“Millonarios”) con suspensión de seis (6) fechas y multa de treinta y tres (33) Salarios Mínimos Diarios, equivalentes a un millón novecientos veinticinco mil novecientos noventa y cinco pesos ($1.925.995)“, se lee en la resolución.

“Lo anterior, al considerar el Comité que no existen dudas sobre la autoría material de los hechos así como tampoco se acreditaron circunstancias que pudieran advertir una posible vulneración al debido proceso; por lo tanto, la decisión recurrida no puede ser objeto de modificación por esta autoridad”, agregan explicando la respuesta.

Lea también: Cuentas de Millonarios para clasificar a las finales de la Liga 2026, luego del empate con Santa Fe

Vale la pena mencionar que el Comité Disciplinario de la Dimayor tomó como testimonio la declaración del secretario técnico para la Comisión Local de Tunja, el señor Andrés Fernando Suárez Lizarazo, quien, afirman, presenció los hechos y hasta habría intervenido para proteger a Jacobo Pimentel.

¿Qué partidos se perderá Novoa?

El portero de 36 años se perderá los últimos tres juegos de la fase de todos contra todos: América (V), Tolima (L), y Alianza (V). En caso de que Millonarios avance a los playoffs, no jugará ninguno de los dos duelos de cuartos de final, así como tampoco el encuentro de ida de unas eventuales semifinales.

Los partidos que no dispute Millonarios y que por lo tanto Novoa no pueda pagar, los saldará en el segundo semestre del año.

Así las cosas, Guillermo De Amores tendrá nuevamente la oportunidad en el arco capitalino, en el que en lo corrido del año solo ha estado en una oportunidad, justamente en la derrota frente a Boyacá Chicó por 2-1 y que terminó desencadenando en los presuntos hechos de agresión.