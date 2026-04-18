¡Luis Díaz, virtual campeón de la Bundesliga! Dortmund perdió y Bayern Múnich espera la coronación

Luis Díaz está cerca de proclamarse campeón de la Bundesliga de Alemania. Borussia Dortmund perdió en el juego válido por la fecha 30 ante Hoffenheim por 2-1 en un partido apasionante y Bayern Múnich está cerca de la coronación de un nuevo título de liga.

Virtualmente el Bayern ya es el campeón, pues si bien no ha jugado su partido ante Sttutgart, la diferencia respecto al Borussia Dortmund es de 12 unidades. Aun perdiendo este domingo en el Allianz Arena, restarán 4 juegos (12 puntos), pero el equipo de Vincent Kompany tiene una diferencia de gol de +78, mientras que la de Las Abejas es de +38. Parece improbable que lo bávaros pierdan todos los juegos que le restan y que Dortmund recorte 40 goles de diferencia.

Sin embargo, el campeonato para el Bayern quedará consumado de manera oficial este domingo en caso de solo empatar con Stuttgart, por lo que los últimos cuatro partidos serán de trámite. El título de Bundesliga número 35 y el 13 en los últimos 14 años, está al caer.

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Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga

¿El mejor Bayern Múnich de todos los tiempos?

Al menos el más goleador de todos los tiempos sí es este Bayern Múnich de Kompany, pues superó el récord de la competición que estaba en 101 goles, logrado en 1971-1972 y 2019-2020. En la fecha 29 de la Bundesliga llegaron a 105 anotaciones, de las cuales 31 fueron de Harry Kane, 15 de Luis Díaz y 12 de Michael Olise, por lo que entre los tres hicieron más de la mitad.

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A falta de cinco partidos para el Bayern, también podrían igualar el récord de puntos de la competición en caso de ganarlos todos. La marca es de 91 unidades y la fijó el propio cuadro bávaro en la temporada 2012/2013.

Luis Díaz y su título número 16

Lucho obtuvo parcialmente el título número 16 de su carrera y se empieza a perfilar como un serio candidato a igualar al más ganador en la historia de Colombia, que es James Rodríguez con 25. El guajiro ha ganado la liga nacional en cada equipo en el que estuvo, pasando por la Liga colombiana, la portuguesa, la inglesa y ahora la alemana.

Junior de Barranquilla (2016 – 2019)

Liga: 2018-II y 2019-I

Copa Colombia: 2017

Superliga: 2019

Porto de Portugal (2019 – 2022)

Primeira Liga: 2020 y 2022

Copa de Portugal: 2020 y 2022

Supercopa de Portugal: 2020

Liverpool FC (2022 – 2025)

Premier League: 2025

FA Cup: 2022

Copa de la Liga: 2022 y 2024

Community Shield: 2022

Bayern Múnich (2025 – Actualidad)

Supercopa de Alemania: 2025

Bundesliga de Alemania: 2026

A falta de cinco juegos del Bayern, el colombiano contribuyó con 12 goles y 18 asistencias, para un aporte total en 30 anotaciones en liga.

¿A qué hora juega Bayern vs. Stuttgart?

El partido de la confirmación del título del Bayern será este domingo 19 de abril desde las 10:30 a.m. hora Colombia.