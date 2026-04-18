Samper advierte sobre “derechización” en América Latina y la necesidad de un bloque progresista

El expresidente colombiano Ernesto Samper ofreció su perspectiva sobre las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro al diario El País, en Barcelona, donde el mandatario afirmó que en Colombia siempre ha habido fraude y advirtió sobre posibles problemas en las próximas elecciones presidenciales de mayo 2026 si no se respeta la voluntad popular.

“El sistema electoral actual está totalmente digitalizado”

El expresidente Samper interpretó estas afirmaciones como un “llamado de advertencia” por parte de Petro. En entrevista con Caracol Radio, Samper reconoció que, aunque el sistema electoral colombiano es “muy sólido”, existen dificultades inherentes. a cualquier sistema electoral. Subrayó que el actual momento es muy atípico, ya que lo que se está decidiendo es si el país “sigue para adelante o vamos para atrás”. En este escenario, para Samper es aún más importante que haya “total claridad sobre el sistema electoral”.

Ante la pregunta de cómo asegurar la transparencia y disipar las dudas sobre el fraude, Samper recordó que una dificultad similar se presentó durante su presidencia. Hizo hincapié en que el sistema electoral actual está “totalmente sistematizado, digitalizado”, lo que a veces dificulta “llegar hasta los intestinos del sistema electoral”. . Frente a esto, sugirió prestar atención a “todo el tema de los procesos digitales”.

El “proceso de derechización” en América Latina

El exmandatario también se refirió al foro Global Progressive Mobilisation, en Barcelona, al que comparó con “una suerte de foro económico mundial, pero a nivel del progresismo”. Este evento busca consolidar un bloque progresista a nivel global con el objetivo de “proteger la democracia”. Samper enfatizó la importancia de esta consolidación debido a un proceso de “proceso de derechización, que lamentablemente” se está produciendo en América Latina.

En palabras de Samper, esta tendencia se debe a que se ha olvidado que las relaciones internacionales no se dan “entre gobiernos, sino entre estados”. Al reducir las relaciones internacionales a una cuestión de gobiernos, lo que cuenta es el “signo ideológico de cada gobierno y no la noción de Estado, que es una noción mucho más permanente”. En ese sentido, el expresidente advirtió contra caer en el “síndrome ideológico de la polarización ideológica que se está viviendo en el país”.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: