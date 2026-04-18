La cumbre de Barcelona plantea “una alternativa en el mundo”: Petro

El presidente de la República Gustavo Petro a su llegada a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, en Barcelona.

POLÍTICA

Arrancó la cumbre de líderes progresistas de Barcelona. A su llegada, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que este encuentro "es por una alternativa en el mundo“.

Este encuentro debe ser “una especie de faro que, en medio de la confusión, la equivocación y el desorden global” tiene que ayudar a fijar “el rumbo de la vida y no de la muerte“, dijo Petro.

Petro también expuso que se debe construir un proceso serio de paz en oriente y la necesidad de descarbonizar la economía global.

“Tanto la agresión a Irán como la extensión de la guerra en todo medio oriente es uno de los peores pasos dados por gobierno alguno en el mundo, fuera del genocidio en Gaza”.

A su turno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum niega en Barcelona que haya una crisis diplomática con España.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el mandatario brasileño, Lula da Silva, reúnen en Barcelona a una docena de líderes progresistas del mundo en defensa de la democracia, entre ellos los asistentes aparecen los presidentes de México, Colombia, Sudáfrica y Uruguay, así como representantes de otros gobiernos progresistas.

El primer encuentro de este sábado es la IV Reunión en Defensa de la Democracia. Se pretende mostrar que existen alternativas a las políticas de ultraderecha.