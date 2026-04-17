CNE habilitará a candidatos presidenciales para que puedan reportar sus gastos e ingresos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que este viernes, 17 de abril, les enviará a los 13 candidatos presidenciales los accesos a la plataforma donde podrán reportar sus ingresos y gastos.

La autoridad electoral les permitirá ingresar al sistema de Cuentas Claras, que ha sido dispuesto para la rendición de cuentas.

Y es que, horas antes, organizaciones como Transparencia por Colombia advirtieron que no estaba habilitado el aplicativo para conocer esta información en tiempo real.

Según el director de la entidad, Andrés Hernández, “la falta de información pública impide el control ciudadano y periodístico sobre el origen, el monto y la destinación de los recursos de campaña”.

“En un momento clave del proceso electoral, la ausencia de estos datos limita la posibilidad de ejercer control oportuno por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y las autoridades, y debilita las condiciones de transparencia necesarias para una contienda equitativa”, señaló.

Por último, les hizo un llamado a las campañas y a los partidos a cumplir con la normativa, reportar información completa y evitar la entrada de recursos de fuentes prohibidas.