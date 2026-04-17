La MOE advierte debate ético por rifa de Santiago Botero en la campaña presidencial: Colprensa/Redes sociales

La Misión de Observación Electoral se pronunció sobre la rifa realizada por el candidato presidencial Santiago Botero y advirtió que este tipo de iniciativas, aunque no necesariamente ilegales, resultan atípicas dentro de las dinámicas tradicionales de campaña.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, explicó que “las rifas, en el modo en que se han hecho públicas, claramente son formas atípicas de hacer campaña”, al no encajar en las categorías convencionales de promoción política.

Barrios agregó que, más allá de la discusión jurídica, este tipo de estrategias “abren un debate ético sobre la relación entre candidatos y ciudadanos”, e insistió en la necesidad de fortalecer el ejercicio democrático con propuestas de fondo.

La organización hizo un llamado a que la contienda electoral se enfoque en ideas y programas de gobierno que permitan a los votantes tomar decisiones informadas y libres de presiones o incentivos indirectos.