Primeras familias reciben subsidios de ‘Mi Casa Antioquia Ya’ y avanzan en escrituración

Medellín, Antioquia

La Gobernación de Antioquia comenzó la entrega de subsidios del programa ‘Mi Casa Antioquia Ya’, con la asignación a 15 familias del municipio de Caldas, vinculadas al proyecto Jaggua de la constructora Contex.

Un mes después de publicados los resultados de la primera convocatoria, los beneficiarios ya avanzan en procesos de escrituración y cierre financiero, lo que marca el paso del anuncio a la materialización de la vivienda propia.

Durante la entrega, el gobernador Andrés Julián Rendón destacó el alcance del programa y su impacto en el sector. “Ya le hemos inyectado al sector vivienda en Antioquia cerca de 900 mil millones de pesos. Fue un sector que también abandonó, como muchos otros, el Gobierno Nacional. Desmanteló un programa muy bonito que se llamaba ‘Mi Casa Ya’ y las constructoras se llenaron de desistimientos”, afirmó.

Subsidios para cerrar la cuota inicial

El mandatario explicó que el programa departamental surgió para cubrir ese vacío y facilitar el acceso a vivienda. “Ahí fue cuando se creó un subsidio departamental que tapara el hueco que dejó el gobierno Petro y lo hemos denominado ‘Mi Casa Antioquia Ya’. Eso les ha permitido a las familias que habían abandonado el sueño de tener vivienda propia recibir entre 20 y 30 millones de pesos”, señaló.

La iniciativa busca superar una de las principales barreras de acceso: completar la cuota inicial. Según la Gobernación, más de 3.000 familias han podido continuar su proceso de compra gracias a este apoyo económico.

Familias avanzan hacia la vivienda propia

Para los beneficiarios, la entrega de la resolución representa un paso definitivo. “Estoy muy feliz y muy contenta. El subsidio y los requisitos fueron muy fáciles, el proceso fue súper amigable, salió muy rápido. Quedé sorprendida y feliz cuando me dijeron que había salido. Estoy feliz de tener esta oportunidad de cumplir este sueño, realmente el subsidio VIVA es un empujón demasiado grande, una ayuda gigante”, dijo Daniela Colorado Castaño.

Desde la administración departamental señalaron que la articulación con el sector constructor ha sido clave para lograr avances en corto tiempo, permitiendo que las familias pasen rápidamente a etapas como escrituración y financiación.

Apuesta para reactivar el sector vivienda

La Gobernación de Antioquia y la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) indicaron que ‘Mi Casa Antioquia Ya’ se consolida como una de las principales estrategias para dinamizar el sector constructor y facilitar el acceso a vivienda digna en el departamento.

El programa también busca impulsar la economía y generar estabilidad para miles de hogares que hoy retoman el camino hacia la adquisición de vivienda propia.