La autoridad ambiental en el Quindío intensifica monitoreo a las cuencas hídricas por lluvias

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Armenia

Frente a las actuales condiciones climáticas y las eventualidades que puedan registrarse, el director encargado de la Corporación Autónoma Regional del departamento Juan Esteban Cortés señaló que cuentan con una red de monitoreo donde miden cantidad y calidad de agua en las diferentes cuencas.

Además, mencionó que se apoyan con los vigías entendiendo que pertenecen a toda la red de gestión del riesgo para evaluar cualquier cambio que pueda presentarse y atender oportunamente de la mano con las administraciones municipales.

“Nosotros contamos con una con una red de monitoreo Hidrorbiológico donde medimos cantidad, calidad del agua en las diferentes cuencas de nuestro departamento, este monitoreo es diario 24 horas", mencionó.

Añadió: “Si continuamos monitoreando, lo hacemos también con los vigías porque ellos nos pueden generar información de las condiciones de las fuentes hídricas, es decir, de qué color viene, cuál es un nivel si presenta un olor inusual, etcétera".

Añadió que ante un proyecto presentado al Ministerio de Medio Ambiente desean robustecer la red de monitoreo con el fin de brindar mejor información.

Recordemos que las principales emergencias que se han registrado en el departamento están relacionadas con las crecientes súbitas, deslizamientos e inundaciones.