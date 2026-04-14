SIC investiga alza en precio de telefonía móvil tras advertencia de Petro

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le pidió información a las empresas de telecomunicaciones para investigar el aumento de precios en el sector, que subió 2,96% entre febrero y marzo de 2026, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La entidad afirmó que al analizar el informe con las cifras, no puede tener certeza de las causas específicas de la variación.

La decisión se da en medio de cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, quien advirtió posibles irregularidades en el comportamiento del mercado.

El incremento en telecomunicaciones hizo parte de la inflación mensual de marzo, que se ubicó en 0,78%, por encima del mes anterior.

A través de su cuenta en X, el presidente señaló que este comportamiento en la telefonía celular podría estar relacionado con la reciente integración entre Tigo y Movistar, y aseguró que el aumento sería “irregular y lesivo a los consumidores”.

Con ello, pidió explicaciones a los operadores del sector y llamó a las autoridades a iniciar acciones de control. También descartó que el alza de la inflación esté asociada al incremento del 23% del salario mínimo o a un mayor consumo de los hogares.

¿Qué está investigando las SIC?

Según el comunicado, la SIC inició requerimientos formales, es decir, condiciones, requerimientos y procesos obligatorios de información a distintos operadores para identificar qué servicios específicos subieron, qué empresas están involucradas y cuáles son las causas reales del incremento.

La entidad explicó que el dato del DANE es general y no permite identificar responsables específicos.

De hecho, señaló que hay factores tales como “ajustes tras periodos de comportamiento deflacionario, presiones derivadas del incremento en costos y de las necesidades de inversión (especialmente en el contexto del despliegue de tecnologías como 5G), así como cambios regulatorios y otros eventos recientes que ocurrieron en el primer trimestre de este año”.

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Por eso, necesita información detallada directamente de los operadores para hacer un análisis más preciso.

Si se detectan irregularidades, como prácticas que limiten la competencia o incumplimientos de condiciones impuestas previamente, la Superintendencia podría abrir investigaciones y aplicar sanciones.

¿Cómo funciona el sector de las telecomunicaciones?

En Colombia, las telecomunicaciones funcionan con pocos actores grandes, lo que se traduce en un mercado concentrado. En otras palabras, esto significa que algunas empresas tienen mayor capacidad de influir en los precios, mientras que otros competidores ejercen una presión más limitada.

En los últimos meses, esta dinámica se ha visto impactada por la integración entre Tigo y Movistar, una operación que buscaba fortalecer la competencia frente al operador dominante. Sin embargo, también generó alertas sobre una posible mayor concentración. Por ello, la SIC impuso condiciones como la reducción de tarifas de acceso a redes para otros operadores y la obligación de reportar periódicamente el cumplimiento de estos compromisos.

De hecho, en marzo la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) implementó medidas para reducir costos de acceso a redes entre operadores y fomentar la competencia, aunque sus efectos no son inmediatos.

El comportamiento de este sector es clave porque impacta directamente el bolsillo de los hogares y tiene un peso importante en la inflación.