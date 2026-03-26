Caso Nicolás Maduro: segunda audiencia concluye sin decisión sobre pago de sus abogados

Ante el argumento de que debe haber sanciones para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos, el juez a cargo del caso dijo que Maduro no representa una riesgo a la seguridad porque está detenido.

La segunda audiencia en el caso judicial contra el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, concluyó sin una decisión del juez sobre la disputa por el pago de sus abogados.

El magistrado encargado del proceso, Alvin Hellerstein, manifestó dudas sobre la decisión de congelar los fondos venezolanos por parte del Gobierno de Estados Unidos, una medida que impide que el acusado pueda financiar su defensa.

La defensa de Flores y Maduro solicitó en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

¿Maduro es un riesgo para la seguridad de Estados Unidos?

Hellerstein, de 92 años y al que hoy se le pudo escuchar la voz algo quebrada, descartó desestimar el caso “porque eso sería tomar una medida demasiado seria”.

Por su parte, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el Gobierno estadounidense debería poder “utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional”.

No obstante, el magistrado respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, “no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”, y recalcó que “las cosas han cambiado en Venezuela” y que EE.UU. ya “hace negocios” con el país caribeño.

La acusación

Maduro está acusado por la Justicia estadounidense de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró “no culpable” y se definió a sí mismo como un “prisionero de guerra”.

Chavistas critican el juicio

Más de un centenar de chavistas que se concentraron en la emblemática plaza Bolívar del centro de Caracas en apoyo a su líder, Nicolás Maduro, y la esposa, Cilia Flores, se mostraron frustrados luego de que el juez encargado del proceso descartara desestimar el caso contra ambos, tal y como pedía la defensa.

Los seguidores de Maduro, quienes previamente manifestaron su esperanza de que los dos fueran liberados, empezaron a gritar consignas a favor del líder chavista y en contra de Estados Unidos, mientras que algunas mujeres lloraban.

En la plaza se concentraron no solo simpatizantes del chavismo, también autoridades como el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro, quien tachó de “ilegítimo e ilegal” el proceso judicial y se retiró del sitio antes de que terminara la audiencia.

Muchos tenían banderas venezolanas y otros ilustraciones de la pareja, capturada en enero por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas.

Los asistentes estaban sentados al frente de una pantalla donde se veía la transmisión en vivo de los alrededores del tribunal federal de Nueva York donde se celebró la segunda audiencia.

Varios de los chavistas habían manifestado previamente que esperaban ver en la pantalla a Maduro por primera vez desde enero.