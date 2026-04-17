Joya de la Selección Colombia Sub-17 la siguen Bayern Múnich, Liverpool y más potencias europeas / FCF

La brillante participación de la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-17 no ha pasado desapercibida y equipos importantísimos a nivel mundial ya analizan posibles incorporaciones de cara al mercado de fichajes veraniego.

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El mediocampista Samuel Martínez, por ejemplo, ha entrado en el radar de potencias como Bayern Múnich o Liverpool e incluso del mismísmo City Group, según reportes del medio británico ‘GIVEMESPORT’. Lo anterior, gracias a sus muy buenas presentaciones con el cuadro nacional partiendo como media punta o volante ofensivo.

"Es considerada como una de las promesas más destacadas de Colombia en su posición... Posee un gran talento técnico y se ha consolidado rápidamente como una figura clave en el ataque de Colombia, demostrando una sólida calidad técnica, inteligencia táctica y capacidad para disparar desde larga distancia, además de que su regate también ha llamado la atención", se aclaró.

Vale recordar que el vallecaucano de 17 años ha disputado los cinco partidos de la Tricolor en el vigente Sudamericano (cuatro de ellos como titular) y ha repartido dos asistencias. Precisamente, fue una de las grandes figuras de la reciente goleada frente a Brasil en las semifinales del certamen.

Respecto a ese duelo histórico, el citado medio advirtió que veedores de gigantes europeos fueron a ver a Martínez. Ellos fueron:

City Football Group

Chelsea

Liverpool

Atlético de Madrid

Bayern Múnich

Borussia Dortmund

Benfica

Aunque Samuel pertenece a las divisiones menores de Atlético Nacional, 'GIVEMESPORT' señaló que se encuentra como agente libre y podrá buscar equipo libremente en los próximos meses. El cuadro antioqueño recibiría una compensación económinca, en caso de logar algún acuerdo.

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