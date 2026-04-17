Horóscopo con el profesor Salomón HOY 17 de abril de 2026: Géminis y Virgo, es hora de pasar página

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este cierre de la tercera semana de abril de 2026. Este día se destacó por los ritos recomendados para cada signo para atraer prosperidad y riqueza, como los de los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) que deben prender una vela y escribir una palabra de la suerte.

El 17 (1+7=8) destaca por ser el número del infinito y la suerte. A quienes nacen en este día se les considera personas prósperas, personas que tienen suerte y también se la transmiten a los demás. Tienen un alto sentido de independencia y les gustan los negocios para tener solvencia monetaria ante cualquier inconveniente, tanto político como personal. Su número es el 3827.

El profesor Salomón le recomienda que se haga un baño de prosperidad. Puede ser usando tres girasoles con miel de abeja o puede ser albahaca y manzanilla o puede cocinar hierbabuena, pero hágase un baño que simbolice la riqueza y bienestar que quiere traer a su vida.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el violeta .

. El número, 3398 .

. La fruta para comer: uva .

. Llene vaso con agua. Luego, coloque adentro tres monedas. Mañana, después de su baño, juéguese las manos con esa agua de las tres monedas para atraer riqueza.

Por otro lado, ha comenzado el ciclo de luna nueva, que simboliza el inicio de un nuevo proyecto o sentimiento que rondará por sus alrededores.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Se van a abrir nuevas oportunidades, por lo que es el momento ideal para dar un esfuerzo extra en los apartados de su vida, pues le darán buenos réditos. También habrá bendiciones con la casa, así que si tenía un negocio, renovación, renta u otras cosas relacionadas con este apartado, es mejor que esté al pendiente.

Finalmente, el profesor le recomienda encender una vela amarilla y con esta escribir la palabra ‘fortuna’. Esto le traerá bendiciones a futuro, tanto en economía como en salud y sus relaciones, tanto sentimentales como laborales.

Número: 4077

Tauro

Tenga tranquilidad, pronto se va a estabilizar mejor su vida, tanto económica, emocional como espiritualmente. Esto significará un golpe en cuanto a su rutina y costumbres, pero sepa que esto es para que pueda reencaminar sus objetivos y hallar las prioridades de su vida.

Por otro lado, Salomón le recomienda coger tres monedas y sembrarlas en una matera. Tras esto, va a decir: “Siembro estas monedas como pago para mi salud, dinero y amor.” Como recompensa o el pago que usted da para que se mejoren esos tres campos en su vida.

Número: 7690

Géminis

No se obsesione con el pasado. Lo que no le gustó, lo que le causó daño o felicidad ya en tiempos pretéritos debe quedar atrás. Céntrese en aquello que puede cambiar y ponga sus esfuerzos para tener buen rédito. Tenga en cuenta que todo proyecto o negocio que quiera concretar será reforzado por los arcanos para que lo cierre de manera satisfactoria.

Asimismo, se le recomienda tomar albahaca americana y quemarla para retirar de su negocio u hogar toda energía negativa que estuvo acumulando.

Número: 7840

Cáncer

Este cambio de luna le va a traer grandes bendiciones y soluciones. Por lo tanto, no dude de las cosas, especialmente de usted. A veces se cuestiona mucho: “¿Será que sí? ¿Será que no podré?” No, tenga plena seguridad, tenga la certeza de que las cosas las va a poder lograr. Si siente dudas, pídale a Dios o a esa entidad en la que crea que le dé señales y verá el camino de manera más clara.

Asimismo, el profesor Salomón enfatiza que los integrantes de este signo deben hacerse el baño de prosperidad, especificado en las recomendaciones de los cumpleañeros, al inicio.

Número: 1477

Leo

La armonía, el logro y las bendiciones que llegan a su vida le van a traer estabilidad.

A la par de Aries y Sagitario, el profesor le aconseja prender una vela color naranja y escribir la palabra ‘felicidad’ usando un palo de pincho o un alfiler como apoyo. Esto le permitirá atraer energías positivas para su vida y asumir una mentalidad enfocada en su bienestar.

Número: 5815

Virgo

Hay algunas cosas que no salieron como las tenía planeadas, lo cual le trajo inseguridad y desesperanza en usted; mas no deje que esto signifique el fin de sus iniciativas para dar paso a pura tristeza. Tenga en cuenta que en la mayoría de los proyectos que uno tiene en vida va a tener fracasos, pero estos le permiten vislumbrar el camino que conecta con sus gustos y virtudes.

Con esto en cuenta, así como Tauro, debe agarrar tres monedas y colocarlas entre el colchón y las tablas de su cama. Levante el colchón y las ubica en línea, tres monedas del mismo valor y las deja ahí todo el tiempo. Déjelas todo el resto de este año como amuleto para la estabilidad y buena economía.

Número: 8854

Libra

En el amor viene algo interesante, pues se fortalece o activa todo lo que tenga que ver con la parte emocional.

De igual forma, teniendo en cuenta que es un elemento de aire, se le recomienda quemar palo santo para que ese humo limpie, lleguen nuevos pensamientos, lleguen nuevos vientos.

Número: 0456

Escorpio

Viene mucha estabilidad, tranquilidad y prosperidad para la vida. Es momento de tomarse con calma su trabajo y dejar fluir su creatividad para ir recibiendo con alegría cada bendición que va llegando.

Número: 1643

Sagitario

Se vienen nuevos proyectos y pensamientos que le llamarán mucho la atención y que, de llevarlos a cabo con fe, podrán darle un resultado muy especial. También algunos integrantes de este signo tendrán la oportunidad de viajar, por lo que es importante que tomen esta ventana para renovar sus energías.

Igual que Aries y Leo, va a encender una vela, pero de color verde. Luego, con esta va a escribir la palabra ‘dinero’, para llamar a los ángeles a que le traigan esta bendición.

Número: 3709

Capricornio

Va a tener mucho poder, pues vienen cosas interesantes. Va a destacar, va a tener buen trabajo, va a tener mucha alegría, las cosas van a estar fluyendo muy bien y en la parte del amor también tendrá buenas perspectivas.

Por otro lado, así como sus hermanos elementales, Tauro y Virgo, va a agarrar tres monedas del mismo valor. Una moneda la va a regalar a alguien en la calle, otra moneda la va a sembrar en una matera y la tercera moneda la guarda en la billetera, cartera o monedera. Este ejercicio les permitirá dejar sus puertas abiertas a las bendiciones económicas y de prosperidad que le quieran traer los ángeles.

Número: 1365

Acuario

Comienza un nuevo ciclo, borrón y cuenta nueva. Todo proyecto que le traiga formas innovadoras de ver la vida o su trabajo va a tener éxito, así que arriesguese a adentrarse en territorios desconocidos; además, no se preocupe, la plata va a llegar en cantidad más que suficiente.

Finalmente, el profesor Salomón le recomienda que queme café en la casa. Hacer un desahumerio con café es cosecha de prosperidad y de riqueza.

Número: 9955

Piscis

Se vienen buenas perspectivas a nivel laboral y económico, por lo que cerrará esta semana con un cierto alivio por estos apartados mientras se centra en su progreso. Por otro lado, el profesor Salmón le recomienda hacerse un baño especial usando 1 litro de agua, tres cucharadas de sal marina y recitar:

“Sal y agua disuelvan lo negativo que hay en mi aura” y luego se baña del cuello hacia abajo.

Número: 0344

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