Valle de Tenza realizará su primer festival turístico con cultura, música y tradición regional

Valle de Tenza

Del viernes 17 al domingo 19 de abril se llevará a cabo el primer Festival Turístico del Valle de Tenza, una iniciativa que busca posicionar esta región, ubicada entre Boyacá y Cundinamarca, como un destino estratégico para el turismo cultural, natural y sostenible en Colombia.

El evento integrará a varios municipios que expondrán su riqueza histórica, gastronómica y ambiental. Durante tres días, visitantes y habitantes podrán disfrutar de una programación diseñada para toda la familia, en medio de paisajes de montaña, ríos y tradiciones que caracterizan este territorio.

El presidente del Aguinaldo Garagoense, Fabio Moreno, destacó en Caracol Radio la importancia de esta apuesta regional. “Este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de abril tendremos el Primer Festival Turístico del Valle de Tenza, con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, los 14 alcaldes de la región y la Policía Nacional”, afirmó.

Moreno explicó que la agenda iniciará el viernes con la instalación de más de 80 stands en Garagoa, donde se desarrollarán ferias gastronómicas, artesanales y agroindustriales. “Vamos a tener todos los emprendimientos de la región en el parque principal y sus alrededores, además de eventos culturales, danzas y una polirrumba en el rumbódromo”, señaló.

Para el sábado, el dirigente anunció actividades deportivas y culturales que incluyen una travesía ciclística por varios municipios, actos institucionales y la inauguración de la oficina de turismo. “También tendremos la llegada de más de 70 motociclistas de alto cilindraje y en la noche presentaciones musicales, incluyendo la Orquesta Internacional de la Policía Nacional”, agregó.

El domingo estará enfocado en actividades familiares y de integración regional, con recorridos de cuatrimotos, exhibición de carros antiguos y una agenda musical que tendrá como evento central la presentación del cantante vallenato Pipe Peláez. “Todos los eventos son totalmente gratuitos, buscamos la unión entre los pueblos y dinamizar la economía local”, enfatizó Moreno.

El festival también servirá como vitrina turística para destacar los principales atractivos del Valle de Tenza, como la fe de Chinavita; el Cerro de Mamapacha en Garagoa; el parapente en Pachavita; los paisajes de Guateque; la tradición de Guayatá; la herencia espiritual de La Capilla y la historia esmeraldera de Chivor.

Asimismo, municipios como Sutatenza, Tenza, Macanal, San Luis de Gaceno, Santa María, Almeida y Somondoco harán parte de esta apuesta que busca consolidar a la región como un destino emergente en el país.

“Queremos que la gente venga, conozca el Valle de Tenza y disfrute de todo lo que tenemos. Están todos invitados”, concluyó el presidente del Aguinaldo Garagoense.