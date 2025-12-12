¿Cómo Santiago Trujillo convirtió a Bogotá en un referente cultural de Latinoamérica?

Bogotá vive uno de los momentos culturales más vibrantes de su historia reciente gracias a Santiago Trujillo Escobar, actual secretario de Cultura y una de las figuras que más ha aportado a la consolidación de la capital como un epicentro del arte en la región.

Sus proyectos, eventos y políticas públicas han acercado a millones de ciudadanos a las artes, mientras fortalecen la identidad cultural de una ciudad diversa.

La primera Bienal Internacional de Arte de Bogotá es uno de los hitos más visibles de ese liderazgo. El 20 de septiembre, el Eje Ambiental amaneció cubierto por 150.000 flores, en una intervención colectiva que invitaba a los ciudadanos a reconectar con el espacio público desde la emoción, la estética y la participación.

Ese gesto ceremonial marcó el inicio de un recorrido que llevó a más de un millón de asistentes por 250 obras de arte contemporáneo exhibidas en escenarios emblemáticos como el Palacio de San Francisco, el parque de los Novios, el parque de Lourdes y la Plaza La Santamaría. La Bienal, que se extendió por varias semanas, posicionó a Bogotá en conversación directa con ciudades culturales como São Paulo, Nueva York o Sídney, demostrando que la capital colombiana tiene capacidad para producir plataformas de gran escala, alcance y reputación global.

Una trayectoria que transformó la relación de la ciudad con la cultura

En 2011 fue uno de los creadores del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y su primer director, una entidad fundamental para la programación cultural contemporánea de la ciudad. Bajo su liderazgo, escenarios emblemáticos como la Media Torta, el Planetario de Bogotá y el Teatro Jorge Eliécer Gaitán vivieron una renovación conceptual y operativa que los consolidó como centros de formación, encuentro y exhibición artística.

Además, impulsó la nueva Cinemateca Distrital, un proyecto que por años fue un anhelo del sector audiovisual y que hoy es uno de los espacios más importantes para el cine colombiano y latinoamericano. También fortaleció festivales masivos como Rock al Parque y desarrolló políticas territoriales como los centros locales de formación artística, que llevan la experiencia cultural a los barrios, rompiendo barreras de acceso.

Nuevos festivales y una visión que integra a migrantes y locales

En 2023 lanzó la primera edición del Festival Internacional de las Artes Visuales (Fiav), una respuesta al vacío que dejó el Festival Iberoamericano de Teatro en la agenda local. Con la participación de 28 compañías de 18 países, el Fiav demostró nuevamente la apuesta de Trujillo por crear eventos con identidad propia, sostenibles y conectados con los públicos actuales. Su segunda edición, prevista para el próximo año, ampliará la programación internacional e incluirá experiencias interdisciplinarias para acercar a nuevos públicos.

Trujillo ha impulsado programas que conectan a comunidades migrantes con los habitantes locales mediante experiencias artísticas, talleres, mediación cultural y proyectos colaborativos. Esta apuesta reconoce a la cultura como una herramienta poderosa para disminuir tensiones, construir confianza y fortalecer los vínculos comunitarios.

El resultado de su trabajo es evidente: festivales, espacios públicos reactivados y una agenda cultural que posiciona a Bogotá como una ciudad creativa, abierta y conectada con el mundo. Con una visión de largo plazo, Santiago Trujillo sigue impulsando proyectos que no solo celebran el arte, sino que también construyen ciudadanía, convivencia y sentido de pertenencia.