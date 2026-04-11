Estas son algunas diferencias que existieron entre las misiones de la NASA Apolo 11 y Artemis II

Despegues de las misiones Apolo 11, en 1969; y Artemis II, en 2026. Fotos: Getty Images.

Este viernes, 10 de abril, la humanidad y la ciencia volvieron a conseguir un hito con el amerizaje exitoso de la cápsula Orión, junto a su tripulación de cuatro astronautas, tras cumplir la misión Artemis II durante 10 días, que consistió en orbitar la Luna.

Dentro de esta campaña la humanidad rompió un récord de distancia, se conoció la cara oculta de la Luna y, además, se sentaron bases parta futuros viajes espaciales con la finalidad de volver a pisar ese satélite y llegar a Marte.

Regreso de Artemis II a la Tierra. Foto: Getty Images. / Anadolu Ampliar Regreso de Artemis II a la Tierra. Foto: Getty Images. / Anadolu Cerrar

Sin embargo, Artemis II no es la primera misión que acerca a la humanidad a su satélite natural, pues con Apolo 11 el humano pisó la superficie de la Luna. Sin embargo, entre estas dos hay ciertas diferencias y en Caracol Radio se las contamos.

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¿Cuáles fueron las diferencias entre Apolo 11 y Artemis II? Esta es la historia

Pues bien, la reconocida revista de ciencia National Geographic publicó un artículo en donde hizo una recopilación de las diferencias que hubo en estas dos misiones de la NASA que se han destacado como las más importantes de la historia.

Cohete

Según explica NatGeo, en esta infraestructura está la primera diferencia, pues en Apolo 11 se usó Saturno V, un cohete desechable de 110 metros de altura, aproximadamente. Por el lado de Artemis se usó el SLS (Sistema de Lanzamiento Especial), que es “reutilizable y está diseñado para misiones más largas“.

Despegues de las misiones Apolo 11, en 1969; y Artemis II, en 2026. Fotos: Getty Images. Ampliar Despegues de las misiones Apolo 11, en 1969; y Artemis II, en 2026. Fotos: Getty Images. Cerrar

Aterrizaje en la Luna (alunizaje)

Otra diferencia fue el fin de la misión. En Apolo 11 los astronautas pisaron la Luna, pues salieron de la nave y estuvieron allí en su superficie luego de alunizar.

Mientras que en Artemis II no, solo la orbitaron y lo más cerca que estuvieron fue a aproximadamente 6.500 kilómetros de la superficie.

Apolo 11. Foto: Getty Images. / NASA Ampliar Apolo 11. Foto: Getty Images. / NASA Cerrar

Apolo 11. Foto: Getty Images,. / NASA Ampliar Apolo 11. Foto: Getty Images,. / NASA Cerrar

Motivación de las misiones

Otro aspecto en el que se marcó mucho la diferencia de estas dos misiones fue lo que motivó a cada una. Una fue más “política” y la otra fue más “científica”.

La llegada del ser humano a la Luna en Apolo 11 se enmarcó en la carrera espacial de la Guerra Fría en donde Estados Unidos “ganó” tras haber llegado primero al satélite antes que lo hiciera la Unión Soviética .

Con Artemis II la situación es diferente, pues la motivación fue científica, según contó NatGeo. “La idea es crear infraestructura sostenible en el satélitepara futuras misiones al espacio profundo“, dijo.

Bandera de Estados Unidos en la Luna durante Apolo 11. Foto: Gewtty Images. / NASA Ampliar Bandera de Estados Unidos en la Luna durante Apolo 11. Foto: Gewtty Images. / NASA Cerrar

Cohete de Artemis II. Foto: Getty Images. / NurPhoto Ampliar Cohete de Artemis II. Foto: Getty Images. / NurPhoto Cerrar

La tripulación: los astronautas

Otro aspecto distinto entre ambas misiones fue la tripulación:

En Apolo 11 los astronautas que hicieron parte de la tripulación fueron solo tres: Neil Amstrong, Michael Collins y Edwin ‘Buzz’ Aldrin Jr.

Por el lado de Artemis II fueron cuatro los astronautas que tripularon la nave: uno de ellos es mujer y otro no estadounidense. Christina Koch, la primera mujer en entrar en la órbita lunar; Victor Glover, el primer afroamericano; y el canadiense Jeremy Hansen, el primero no estadounidense. Finalmente, el comandante Reid Wiseman.

Astronautas de Artemis II. Foto: Getty Images. / Orlando Sentinel Ampliar Astronautas de Artemis II. Foto: Getty Images. / Orlando Sentinel Cerrar

Astronautas de Apollo 11. Foto: Getty Images. / Encyclopaedia Britannica Ampliar Astronautas de Apollo 11. Foto: Getty Images. / Encyclopaedia Britannica Cerrar

Recorridos y visita al lado oculto de la Luna: récord

Los recorridos de las misiones también fueron diferentes y, de hecho, en Artemis II se rompió un récord.

En todos los viajes que se hicieron en la campaña Apolo se iba directo hacia la cara visible de la Luna, en Artemis II se planteó un nuevo reto: conocer el otro lado.

“Para sobrevolar esa parte los astronautas estuvieron 40 minutos sin conexión con el centro de mando en Houston”, dice NatGeo.

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Y agregaron: “Esta misión marcó un récord; los astronautas han estado a más de 400.000 kilómetros del planeta Tierra. Nunca en la historia de la humanidad seres humanos habían estado más lejos“.

Ahora, Apolo iba al ecuador lunar; Artemis II no, pues iba al Polo Sur. Con esto se consiguió “lo que ningún ser humano había logrado hasta el momento: mirar a la Tierra desde la cara oculta de la Luna”.

Fotografía de la Tierra desde el lado oculto de la Luna en la misión Artemis II. Foto: NASA. Ampliar Fotografía de la Tierra desde el lado oculto de la Luna en la misión Artemis II. Foto: NASA. Cerrar

Recorrido de la misión Artemis II. Foto: Getty Images. / Anadolu Ampliar Recorrido de la misión Artemis II. Foto: Getty Images. / Anadolu Cerrar

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