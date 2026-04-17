¿Catastro multipropósito cambia el puntaje del Sisbén? Esto explica el DNP

En Colombia, el catastro multipropósito es un inventario de los predios del país, en el cual aparece registrada la información de la ubicación de los terrenos, su tamaño, uso y valor. A partir de esta información, es posible actualizar el avalúo catastral, que es la base para cobrar el impuesto predial en los municipios del país.

Por otra parte, el Sisbén es una herramienta de clasificación de la población que permite identificar a los hogares según sus condiciones socioeconómicas. Con este sistema, el Estado puede focalizar programas sociales y subsidios.

En ese sentido, el DNP fue enfático en señalar que “el avalúo de su predio NO modifica su puntaje en el Sisbén ni en el Registro Universal de Ingresos (RUI)”.

Recientemente, una preocupación que ha sido común a muchos ciudadanos es que el aumento en el valor de los predios, tras la actualización catastral, lo convierta en “ricos” solamente en el papel y, por esa razón, pierdan beneficios sociales.

Así, los colombianos se han preguntado si la actualización del catastro multipropósito puede afectar el puntaje del Sisbén o, incluso, llevar a que las personas pierdan subsidios.

¿Catastro multipropósito cambia el puntaje del Sisbén?

A través de su página web, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) respondió que el catastro multipropósito NO cambia el puntaje del Sisbén.

En su respuesta, la entidad argumentó que el catastro y el Sisbén son sistemas separados.

Por un lado, aclaró que el catastro multipropósito es un “inventario técnico de los predios del país”, en el cual se registra dónde están, qué tamaño tienen, para qué se usan y cuánto valen. Por eso, advirtió que su único efecto directo es “actualizar la base sobre la que los municipios calculan el impuesto predial”.

El Sisbén, por otra parte, “clasifica a las personas y familias según sus condiciones de vida para que puedan acceder a programas sociales”.

“Esa clasificación la determina el RUI (Registro Universal de Ingresos), que mide los ingresos reales del hogar, no el valor de su propiedad. El avalúo de su predio NO modifica su puntaje en el Sisbén ni en el RUI”, agregó el DNP.

¿Ser dueño de un predio puede hacer que pierda subsidios o programas sociales?

Otra de las dudas que aclaró la entidad es si ser dueño de un inmueble puede llegar a ser causal de exclusión del Sisbén o del RUI: a esto, la respuesta también es NO.

“Millones de campesinos, pequeños propietarios y familias en situación de pobreza son dueños de una vivienda o de una parcela. Tener ese bien no les impide estar en el Sisbén ni recibir subsidios del Estado”, aclaró el DNP.

Además, señaló que tener una propiedad solamente afecta la clasificación en el RUI si esta genera una rentabilidad económica reportada en las bases de datos oficiales.

Por eso, aclaró, si una propiedad genera ingresos por arriendos y estos figuran en los registros de la DIAN, “se contabilizarán como ingresos no laborales”. Otros ingresos no laborales incluyen: pensiones, intereses, cesantías, entre otros.

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