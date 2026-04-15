Campesinos advierten que protestas volverían si no se cumplen acuerdos sobre el catastro

Norte de Santander.

Tras el levantamiento del paro por el incremento del impuesto predial, voceros de la movilización campesina en Norte de Santander advirtieron que podrían retomarse las protestas si el Gobierno Nacional no cumple los acuerdos alcanzados.

Así lo señaló Humberto Flórez, quien aseguró a Caracol Radio que, aunque ya existe un acta firmada, la comunidad se mantiene en alerta frente al desarrollo de los compromisos.

“El gobierno aceptó que la resolución 257 tenía falencias y decidió delegar en los entes territoriales la revisión de los avalúos, para ajustarlos de acuerdo con la realidad socioeconómica de cada zona”, explicó el vocero.

Flórez indicó que una de las principales garantías es que los acuerdos quedaron firmados por el director del gestor catastral, el ministro del Interior y los gobernadores presentes, lo que, según dijo, obliga a su cumplimiento.

En ese sentido, insistió en que los resultados deben verse de manera inmediata, teniendo en cuenta que los ciudadanos deben responder cada año por el pago del impuesto predial.

“La comunidad necesita una pronta solución, porque los impuestos siguen corriendo y los intereses aumentan”, afirmó.

El líder también fue enfático en advertir que, en caso de incumplimientos, no se descarta una nueva jornada de movilizaciones.

“Si el gobierno incumple, nos tocaría volver a salir a las vías, esto implica un gran esfuerzo de nosotros como campesinos porque dejamos a un lado todas las actividades diarias para exigir soluciones”, señaló.

Finalmente, aseguró que esta problemática no solo afecta a Norte de Santander, sino a más de 500 municipios en el país, por lo que reiteró el llamado al Gobierno a dar respuestas de fondo.