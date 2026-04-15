Paloma Valencia demandó incrementos de los avalúos catastrales

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, demandó los incrementos de los avalúos catastrales, que generó un paro por parte de la comunidad y bloqueos en varias vías en el país, especialmente en Santander y Norte de Santander.

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Valencia aseguró que el artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro “se convirtió en un cheque en blanco” para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) “disparara” esa valoración.

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“Con la bancada del Centro Democrático dimos la pelea para eliminar este artículo, pero el Gobierno impuso sus mayorías. Hoy los colombianos están condenados a pagar prediales confiscatorios por el capricho del gobierno Petro”, dijo Valencia.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe confirmó que el 20 de julio los parlamentarios presentarán un proyecto de alivio.

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