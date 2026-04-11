34 congresistas pidieron a presidente Petro modificar alza de avalúos catastrales de predios rurales

Un grupo de 34 congresistas envió una comunicación al presidente Gustavo Petro para manifestar su preocupación por el incremento en los avalúos catastrales de predios rurales en 527 municipios del país. En el documento, advierten que la actualización ha generado inconformidad en distintas regiones, donde incluso se han registrado protestas, bloqueos y paros.

Según los firmantes, el proceso se habría realizado de manera “improvisada, antitécnica y sin socialización”, lo que derivó en aumentos desproporcionados en el valor de los terrenos. En algunos casos, aseguran, los avalúos se incrementaron hasta 25 veces, afectando directamente el cálculo del impuesto predial y otros cobros asociados.

Los congresistas señalaron que esta situación representa “un golpe mortal para la economía del campo”, ya que impacta a campesinos, comunidades indígenas, afrodescendientes y víctimas del conflicto armado. Por ello, solicitaron al Gobierno iniciar un proceso técnico y participativo que permita corregir los actos administrativos que dieron origen a estos aumentos.

Entre las principales peticiones se encuentra la derogatoria de la Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la suspensión temporal de la actualización catastral, el congelamiento de efectos fiscales y la apertura de una mesa legislativa para discutir el tema.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha defendido la implementación del catastro multipropósito, argumentando que su objetivo es que los grandes propietarios paguen impuestos acordes al valor real de la tierra, y no aumentar la carga tributaria de los campesinos.

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