Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 abr 2026 Actualizado 13:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Vía Piedecuesta–Floridablanca: habilitan dos carriles en ambos sentidos en horas pico

La medida comenzará a regir desde este hoy, viernes 17 de abril por las obras del Tercer Carril.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga

Desde hoy, viernes 17 de abril comenzarán los cambios en la movilidad sobre la autopista entre Piedecuesta y Floridablanca, en medio de las obras del Tercer Carril.

La medida busca aliviar la congestión en el tramo comprendido entre el puente vehicular de Aranzoque y la estación de servicio Ruitoque, uno de los puntos más críticos de esta vía.

Contexto: Gobernación entrega tercel carril a la Alcaldía de Bucaramanga: inician intervención de alumbrado

En este sector se habilitarán dos carriles en ambos sentidos durante las horas pico, mediante la apertura del separador, lo que permitirá mejorar el flujo de vehículos en los momentos de mayor tráfico.

Sobre este tema: Cierres nocturnos y restricciones vehiculares por obras del tercer carril en Floridablanca

“Se abrirá el separador para garantizar dos carriles en cada sentido en los momentos de mayor flujo vehicular y así mejorar la movilidad”, explicó el secretario de Infraestructura, Gerson González Ortiz.

Conozca también: Alistan plan para evitar más trancones por obras del tercer carril en Floridablanca

Esto hace parte de las obras del Tercer Carril, con las que buscan mejorar el paso de vehículos en esta vía que suele registrar fuertes congestiones.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar la señalización, seguir las indicaciones del personal en la vía y manejar con precaución mientras avanzan las obras.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir