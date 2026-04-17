Vía Piedecuesta–Floridablanca: habilitan dos carriles en ambos sentidos en horas pico

Desde hoy, viernes 17 de abril comenzarán los cambios en la movilidad sobre la autopista entre Piedecuesta y Floridablanca, en medio de las obras del Tercer Carril.

La medida busca aliviar la congestión en el tramo comprendido entre el puente vehicular de Aranzoque y la estación de servicio Ruitoque, uno de los puntos más críticos de esta vía.

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En este sector se habilitarán dos carriles en ambos sentidos durante las horas pico, mediante la apertura del separador, lo que permitirá mejorar el flujo de vehículos en los momentos de mayor tráfico.

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“Se abrirá el separador para garantizar dos carriles en cada sentido en los momentos de mayor flujo vehicular y así mejorar la movilidad”, explicó el secretario de Infraestructura, Gerson González Ortiz.

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Esto hace parte de las obras del Tercer Carril, con las que buscan mejorar el paso de vehículos en esta vía que suele registrar fuertes congestiones.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a respetar la señalización, seguir las indicaciones del personal en la vía y manejar con precaución mientras avanzan las obras.