Dos mineros murieron tras derrumbe en mina de carbón en Landázuri, Santander

Bucaramanga

Una nueva emergencia se registró en una mina de carbón en el municipio de Landázuri pues un derrumbe causó la muerte de dos mineros que se encontraban allí trabajando.

Según el reporte entregado por Eduard Sánchez, jefe de la oficina de gestión del riesgo de Santander, “informa la comunidad de un derrumbe en una mina de carbón donde a su interior habían dos personas atrapadas y presuntamente fallecieron. Según la comunidad, el socavón vendría operando sin los permisos establecidos y este lugar se encuentra distante a 4 horas de la cabecera municipal”.

Organismos de socorro confirmaron que a pesar de los inconvenientes para poder ingresar a la mina, se logró hacer para la extracción de los cuerpos de los dos hombres que quedaron atrapados allí.

“Se están tomando todas las informaciones correspondientes con la autoridad competente para establecer las causas real del fallecimiento de estas personas”, agregó Sánchez.

En noviembre del 2025 se presentó otra situación en una mina de carbón que dejó como saldo dos personas fallecidas, las autoridades han intensificado los controles pues estas minas no cumplirían con los requisitos para que sea intervenida.