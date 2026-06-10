De Impala a Puerto Voluntad; empresa colombiana compra puerto en Barrancabermeja

Bucaramanga

Una de las “movidas empresariales” del año en materia de transporte fluvial en Colombia ocurrió con la compra del puerto de carga Impala, ubicado en la periferia de Barrancabermeja, por parte de una compañía ligada al proyecto férreo que ejecuta el gobierno nacional en el Magdalena Medio.

De acuerdo con dirigentes gremiales y políticos de esa ciudad santandereana, el hecho resulta altamente significativo para Barrancabermeja en la intención de que esta población se constituya en un puerto multimodal aprovechando el río Magdalena; el cruce de vías que comunican el centro del país con la costa Caribe y el ferrocarril que ya opera en esa región.

¿Quiénes son los nuevos inversionistas?

Una empresa llamada Transferport, con 15 años de experiencia en transporte de carga a través del sistema ferroviario, compró el puerto Impala que hace unos años había construido la compañía suiza Trafigura.

Transferport se define como “una empresa logística que ofrece transporte ferroviario personalizado de carga a través del corredor Santa Marta – La Dorada. En alianza con nuestros grupos de interés, operamos de manera confiable, eficiente y sostenible, conectando el país".

“Estamos desarrollando 6 zonas francas a lo largo del corredor férreo, que funcionarán como parques industriales ferroviarios, estaciones de transferencia y centros multimodales”, informa la compañía a través de su página web.

Los nuevos dueños, Transferport son socios de la concesión de la Línea Férrea Central que ya opera el ferrocarril entre La Dorada Caldas y Chiriguaná, Cesar.

En un acto público en Barrancabermeja, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea informó que Impala pasará a llamarse Puerto Voluntad.

La historia de Impala

En 2013, la empresa suiza Trafigura anunciaba que Impala iba a “mover anualmente por el río Magdalena un millón y medio de toneladas de carga seca y más de 30 millones de barriles de hidrocarburos.

“Se construirán dos silos para almacenar granos, contenedores y carga general. Será un puerto privado de uso público, porque cualquier exportador o importador puede hacer uso de las instalaciones del puerto”, indicaba el portal especializado en información marítima de Latinoamérica, Mundo Marítimo citando a César Ramírez Lynch, entonces gerente general de la multinacional suiza Trafigura.

En el proyecto se planteaba una inversión de US$ 90 millones, para luego alcanzar una suma final de US$ 250 millones.

La firma Gómez Cajiao, encargada de la construcción de la obra civil informó que “la Terminal Fluvial Impala en Barrancabermeja, un gran caso de éxito se ubica sobre la margen derecha del Río Magdalena, aguas abajo del puente vehicular que comunica a esta ciudad con el municipio de Yondó, Antioquia y al norte de la central termoeléctrica, Termobarranca”.

Los constructores describían la terminal; “cuenta con más de 60 hectáreas de terreno y cerca de 1.2 km de rivera. Consta de dos terminales principales, uno de nafta, crudo liviano y pesado y otro para contenedores y carga general. 500.000m² de puerto fluvial, más de 130 barcazas de doble casco para carga líquida y seca, 720.000 barriles en capacidad de almacenaje crudo y diluyente”.

Los suizos de Trafigura cesaron operaciones hace 11 meses aduciendo que no hubo avances en el proyecto para mejorar las condiciones de navegabilidad por el río Magdalena.

Lo que vendrá

El Ministerio de Minas y Energía anunció que “la reactivación de Puerto Voluntad iniciará el próximo 1 de julio”; dicha cartera informa que el puerto “representa la recuperación de una infraestructura clave para fortalecer la seguridad energética nacional, ampliar las capacidades logísticas del país, dinamizar la economía regional desde Barrancabermeja hacia todo el territorio nacional y abrir nuevas oportunidades de empleo para las comunidades del Magdalena Medio y el Gran Santander”.

Para el ministerio, “Puerto Voluntad articulará la Refinería de Barrancabermeja, el río Magdalena y el corredor férreo La Dorada–Chiriguaná, configurando una plataforma única para la movilización eficiente, segura y sostenible de hidrocarburos y otras cargas estratégicas”.