Gobernación entrega tercel carril a la Alcaldía de Bucaramanga: inician intervención de alumbrado

Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, confirmó a Caracol Radio que la Gobernación de Santander, ya entregó la obra del tercer carril que estaba bajo ordenamiento departamental, a la administración municipal.

Confirmó el mandatario que con esta entrega podrán iniciar la intervención del alumbrado, en el denominado tercer carril, uno de los corredores de mayor flujo vehicular en la capital santandereana.

La intervención en esta vía busca atender luminarias dañadas, puntos con baja visibilidad y reforzar el mantenimiento preventivo en este tramo, clave para la movilidad y la seguridad vial.

La Alcaldía de Bucaramanga anunció también una jornada intensiva de intervención en el sistema de alumbrado público en diferentes puntos de la ciudad.

“Comenzamos las doce horas por la iluminación de nuestra ciudad de Bucaramanga, con nuestras doce cuadrillas de alumbrado público”, señaló Cristian Portilla.

Indicaron que estos trabajos hacen parte de un plan para optimizar la infraestructura de iluminación en sectores estratégicos y pidieron a la ciudadanía reportar cualquier falla adicional para programar nuevas intervenciones.