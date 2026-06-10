Gobernación de Santander asumirá la construcción de retorno en el anillo vial
Esta obra correspondía al Invías tras ser un corredor nacional.
Bucaramanga
En reiteradas ocasiones desde la Zona Franca Santander, colegios y empresas ubicadas sobre el anillo vial que conecta a Floridablanca con Piedecuesta han pedido al Invías que se realice un retorno sobre este corredor teniendo en cuenta que es una vía nacional y en donde se han presentado una gran cantidad de accidentes, sin embargo, no se pudo realizar.
Ante esta problemática, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, confirmó que el departamento asumirá la construcción de este retorno sobre esta vía con el que buscarán evitar más muerte, sobre todo de motociclistas, pues el Invías ya entregó el proyecto.
“Nos entregaron un proyecto que no estaba en fase tres. Estamos arreglando los estudios y diseños para mirar si nosotros podemos desde regalías futuras hacer ese intercambiador para evitar que haya más muertes o más accidentes en esa área”, indicó el gobernador Juvenal Díaz Mateus.
Aunque en diciembre de 2025 el Invías había anunciado que se iba a iniciar la construcción de un retorno sobre este corredor, las obras no comenzaron y se había anunciado una inversión superior a los 4.500 millones de pesos.
Laura Basto Contreras
"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...