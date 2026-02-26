Alistan plan para evitar más trancones por obras del tercer carril en Floridablanca

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Asi será el plan de manejo de tráfico en Floridablanca

Bucaramanga

Transitar en horas “pico” entre Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga es una tortura; oyentes de Caracol Radio han contado que en la mañana pueden tardar hasta dos horas para hacer un recorrido entre el sur del área metropolitana y la meseta.

Uno de los factores que desencadena los problemas es el paso reducido apenas dos carriles a la altura de la Turena; la ampliación de la calzada es uno de los pendientes que quedaron tras la construcción del sistema integrado de transportes de Bucaramanga, Metrolínea.

Como solución, la alcaldía de Floridablanca planteó la necesidad de construir el tercer carril entre el estadio de fútbol, Álvaro Gómez Hurtado y el sector de Papi Quiero Piña, PQP.

De hecho, ya fue adjudicado un contrato que va a ejecutarse a partir de marzo.

¿Qué pasará con la movilidad?

Antes de que se inicien las obras, hay necesidad de aplicar un plan de manejo de tráfico del cual habló Gerson González, el secretario de Infraestructura de Floridablanca.

Dijo que ya está diseñado y a la espera de su aprobación. Mencionó que habrá necesidad de aplicar la figura del contraflujo.

“Estamos terminando las socializaciones, en una semana ya estaremos haciendo algunas intervenciones pues sabemos que en horas pico hay problemas en la vía”, indicó el funcionario.

“Vamos a plantear contraflujos”; contó que ya terminaron el mejoramiento de la carrera octava por donde se efectuará el desvío del tráfico", dijo González.