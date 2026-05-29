Autoridades inician investigaciones tras amenazas en contra del Alcalde de Pasto

Pasto

Tras la circulación de videos, mensajes en redes sociales y comentarios en grupos de WhatsApp que, presuntamente, estarían promoviendo acciones violentas contra el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, y su entorno familiar, las autoridades anunciaron que adelantarán las acciones correspondientes para identificar a los responsables y determinar si existen conductas que constituyan delitos.

De acuerdo con la información conocida, entre los contenidos difundidos se encuentran videos grabados en las afueras de la vivienda del alcalde y mensajes que, según las denuncias, incitarían a realizar actos vandálicos contra el inmueble e incluso contendrían amenazas relacionadas con la integridad del mandatario y otros funcionarios de la administración municipal.

En las últimas horas, el alcalde Nicolás Toro se pronunció y aseguró que edto se suma a lo ocurrido durante las últimas semanas en donde se ha venido desarrollando una campaña de desinformación en torno a la gestión de la Alcaldía, sin embargo dvirtió que los hechos habrían escalado hacia amenazas e instigaciones a cometer actos violentos.

“Desde hace algunas semanas estamos viviendo en Pasto una campaña de desinformación en contra de la Alcaldía Municipal y las funciones que nosotros estamos cumpliendo. Pero últimamente ya no solo desinformación, sino ya comienzan las amenazas y la instigación a delinquir, a atentar en contra de las instalaciones, en contra de la vida del alcalde y de los funcionarios”, manifestó el mandatario.

Toro indicó que ya puso en conocimiento de las autoridades la situación para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen las sanciones a las que haya lugar, no obstante rechazo particularmente las amenazas dirigidas contra su familia advirtiendo que las diferencias políticas o administrativas no deberían trasladarse a su entorno personal.

“No estoy de acuerdo con las amenazas en contra de mi familia. Si hay alguien que discrepe con el alcalde, discrepe con el alcalde. Pero lo que acaban de hacer realmente es injusto con una familia que siempre le ha servido al municipio de Pasto”, afirmó.

Autoridades investigan las amenazas

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, coronel Hernando Calderón, confirmó que los mensajes y publicaciones que están siendo difundidos serán objeto de revisión dentro de un proceso investigativo coordinado con la Fiscalía General de la Nación.

“Esta información que está circulando a través de redes sociales genera unos delitos en Colombia que están establecidos en el Código Penal, los cuales se iniciará una respectiva denuncia y un proceso investigativo que permita llevar a recaudo a autoridad competente a las personas que están instigando al delito, amenazas a funcionario público, amenazas en contra del mandatario de la ciudad de Pasto”, señaló el comandante.

De acuerdo con las autoridades se trabajará de manera articulada con la Fiscalía para identificar a las personas que estarían detrás de las publicaciones, analizar numeros de telefono de los que se estaría compartiendo o promoviendo estas actividades y determinar las posibles responsabilidades penales.