Usuarios de Nueva EPS en el Atlántico, preocupados por nombramiento de Quintero en Supersalud

La reciente designación de Daniel Quintero como nuevo superintendente nacional de Salud ha generado incertidumbre entre los usuarios del sistema, especialmente en la región Caribe. Así lo manifestó Esperanza Arias, representante de los afiliados de la Nueva EPS en Atlántico, Magdalena y Cesar.

Arias aseguró que la noticia ha sido recibida con sorpresa, en medio de una crisis que, según indicó, “es enorme y nunca antes vista en el país”. Señaló que los usuarios esperan que quien asuma la Superintendencia tenga un conocimiento profundo del sistema de salud, así como la experiencia necesaria para enfrentar los múltiples problemas que atraviesa.

“Nos preocupa no saber si el doctor Quintero cuenta con la pericia para manejar este sistema. La situación es cada día más difícil y lo que necesitamos es una solución real”, expresó la vocera, quien también cuestionó que este tipo de nombramientos respondan más a criterios políticos que técnicos.

En ese sentido, advirtió que la politización del sector salud ha contribuido al deterioro del servicio, afectando directamente a los usuarios. “Somos los que terminamos pagando las malas decisiones del Gobierno”, afirmó.

Frente al futuro de la entidad, Arias indicó que existe expectativa sobre la gestión del nuevo superintendente, aunque insistió en la necesidad de que, en caso de no contar con experiencia suficiente, se rodee de un equipo capacitado que permita mejorar la atención en salud.

Balance de la intervención

Sobre la intervención de la Nueva EPS, la representante de usuarios fue enfática en señalar que, aunque era una medida necesaria, aún persisten múltiples interrogantes sobre la situación financiera de la entidad.

“Hasta el día de hoy no sabemos cuánto debe la Nueva EPS, cuánto dinero tiene ni cuáles son sus estados financieros. No hay claridad sobre su situación real”, sostuvo Arias.

Finalmente, expresó su esperanza en que el nuevo interventor logre encaminar la entidad, destacando la importancia de que exista transparencia y se garantice un servicio de salud digno para los afiliados.

“Lo único que queremos es que la salud no se siga deteriorando. Ya no aguantamos más”, concluyó.