Listo dispositivo de seguridad en Pasto para elecciones presidenciales

Pasto-Nariño

Las autoridades locales confirmaron que está lista la logística y seguridad para las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República, programadas para el próximo 31 de mayo.

Durante el más reciente Comité de Seguimiento y Garantías Electorales, las autoridades confirmaron que existe total normalidad para la instalación y funcionamiento de las 907 mesas de votación habilitadas en el municipio.

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El secretario de Gobierno, Giovanny Guerrero, indicó que se contará con acompañamiento permanente de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, con el propósito de garantizar la seguridad, el orden y el adecuado ingreso de jurados y testigos electorales en los diferentes puestos de votación.

“Se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) municipal para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse y realizar seguimiento permanente al desarrollo de la jornada democrática. Invitamos a toda la ciudadanía a salir a ejercer su derecho al voto”, señaló Giovanny Guerrero.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Pasto, coronel Hernando Calderón, informó que cerca de 2.000 uniformados estarán desplegados en Pasto y municipios cercanos para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.

“Hemos dispuesto toda la capacidad institucional para que la comunidad pueda ejercer su derecho al voto de manera segura y tranquila”, manifestó el oficial.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte también se anunciaron medidas especiales de movilidad y control en los alrededores de los puestos de votación y del Club del Comercio, lugar donde se desarrollará el proceso de escrutinio.

En la ciudad se implementarán restricciones de estacionamiento y controles vehiculares en zonas de alta afluencia de votantes, con el fin de facilitar la movilidad y garantizar condiciones de seguridad.

La Administración Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para participar activamente en la jornada democrática y contribuir al desarrollo de unas elecciones tranquilas, transparentes y en paz para todos los pastusos.