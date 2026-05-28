Más de 600 ciudadanos en Nariño ya tienen el nuevo pasaporte colombiano

Pasto-Nariño

Desde finales del mes de abril en el departamento de Nariño, han sido expedido más de 600 pasaportes con las nuevas medidas de seguridad adoptadas por el gobierno Nacional. Así lo confirmó la subsecretaria de Gestión Pública, Erika Guzmán Vallejo.

La funcionaria agregó que se han realizado cinco jornadas móviles de expedición de pasaportes en municipios como Tumaco, Barbacoas, Ipiales, La Unión y Sandoná, facilitando el acceso de las comunidades a este servicio.

Para junio están programadas tres nuevas jornadas que permitirán llegar a más municipios del departamento.

Guzmán recordó que la expedición del pasaporte no requiere intermediarios. Los ciudadanos pueden realizar el trámite de manera segura a través del portal oficial de la Gobernación de Nariño www.narino.gov.co o de forma presencial en la Oficina de Pasaportes, ubicada en la sede de la Gobernación, de lunes a jueves de 8:00 a.m. – 12:00 m. y de 14:00 p.m. a 5:00 p.m. y los viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.

El documento de alta seguridad cuya implementación inició en el departamento como piloto nacional, debido a su condición de territorio fronterizo y a la capacidad técnica instalada para adoptar sistemas avanzados de identificación biométrica y protección documental tiene una demanda diaria de tramites de entre 120 y 200 ciudadanos.

Entre las principales características del documento se encuentran la página de datos en policarbonato, mecanismos biométricos de identificación y sistemas de grabado láser con imágenes alusivas al patrimonio cultural colombiano. Estas medidas incrementan la protección de la información personal y reducen los riesgos de falsificación.

Los usuarios deben presentar el documento de identidad original y, una vez finalizado el proceso, el pasaporte se entrega en un plazo de hasta cuatro días hábiles. La Administración Departamental recomienda no acudir a tramitadores ni entregar información personal a terceros. Los requisitos, costos, programación de citas y novedades relacionadas con el servicio deben consultarse únicamente en los canales oficiales.