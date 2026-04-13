Alias ‘Cakin’, líder de ‘Los Flacos’ y que fue capturado en Pereira, podría ser extraditado

Pereira

La captura de Brainer Robinson Montoya Serna, conocido como alias ‘Cakin’, la cual se registró en marzo en Pereira, abrió la puerta a un proceso de extradición hacia Estados Unidos, en medio de una investigación por narcotráfico internacional que involucra a agencias extranjeras.

De acuerdo con fuentes judiciales, el detenido es señalado como presunto cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Flacos’, estructura con injerencia en el norte del Valle del Cauca, y el Eje Cafetero, estaría vinculado a actividades relacionadas con tráfico de estupefacientes, homicidios y coordinación de acciones criminales.

Caracol Radio conoció que varios de los elementos clave que permitió su ubicación y posterior captura fue un seguimiento de inteligencia que se extendió por más de dos meses. Durante este tiempo, las autoridades realizaron labores de vigilancia técnica y humana, incluyendo el uso de drones que registraron sus movimientos en zonas rurales de Pereira.

Las imágenes captadas evidencian desplazamientos controlados, encuentros en espacios abiertos y permanencia en una finca que, según los investigadores, habría sido utilizada como punto de reunión para coordinar actividades ilícitas. En los registros también se observaron reuniones con varias personas, algunas de ellas presuntamente extranjeras, lo que podría establecer posibles vínculos con redes internacionales de narcotráfico.

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El monitoreo permitió identificar al menos tres inmuebles utilizados como refugio entre Pereira y Cartago. Sin embargo, el principal punto de permanencia ‘Cakín’ era un condominio en el sector de Cerritos, donde las autoridades lograron consolidar la información necesaria para ejecutar el operativo que derivó en su detención. Así lo confirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

“Una operación con diligencia de allanamiento en un prestigioso sector de la ciudad de Pereira y aquí en la metropolitana. Hemos identificado coordinaciones desde Cartago y Pereira para la ejecución de homicidios y hechos de vida aquí en la metropolitana. Continuamos trabajando con el Bloque de Búsqueda para adelantar investigaciones sobre homicidios y otro tipo de delitos en los que puede estar relacionado. Además, estamos solicitando a agencias internacionales la búsqueda de información que relacione tráfico internacional por parte de esta cabecilla”, afirmó el alto oficial.

La investigación tomó un carácter internacional tras la verificación de contactos con ciudadanos de otras nacionalidades, lo que motivó la intervención de agencias estadounidenses. Incluso, el operativo contó con apoyo tecnológico facilitado por entidades de ese país, fortaleciendo las labores de seguimiento.

Otro aspecto determinante en la investigación fue el rastreo de su compañera sentimental, de nacionalidad alemana, cuyos desplazamientos permitieron a los investigadores identificar rutas, lugares de encuentro y finalmente ubicar el sitio donde se concentraba parte de la actividad delictiva’

Su historial incluye más de 25 anotaciones judiciales por delitos como homicidio, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, además de su presunta participación en hechos violentos registrados recientemente.

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Con las pruebas recolectadas, entre ellas los videos de inteligencia, las autoridades avanzan en el proceso que podría llevar a su extradición a Estados Unidos, donde sería requerido por su presunta participación en redes de narcotráfico con alcance internacional.