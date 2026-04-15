Paro nacional de Fecode HOY miércoles EN VIVO 🔴: movilización, cierres viales y todas las noticias

Este miércoles, 15 de abril, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) llevará a cabo un paro nacional de 24 horas por la crisis en el sistema de salud del Magisterio.

Se espera que los maestros se movilicen por las principales ciudades y vías del país, rechazando, no solo el papel de la Fiduprevisora en la crisis de salud, sino también el proyecto de bonos escolares.

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Hay nuevos mensajes Paro de Fecode en Tolima En la Casa del Maestro en Ibagué se realizará la concentración de maestros en el Tolima, la cual iniciará a las 8:00 de la mañana. Felipe Lara Paro de Fecode en Chocó La concentración tendrá lugar en la carrera 6 # 26-94 de Quibdó. Posteriormente habrá una asamblea en el colegio Carrasquilla Industrial a las 8:00 de la mañana. A las 10:00 de la mañana se hará una segunda reunión en el megacolegio Pedro Grau. Felipe Lara Paro nacional de Fecode en Armenia A partir de las 7:30 de la mañana iniciarán las manifestaciones en el Parque Fundadores. Felipe Lara Paro de Fecode en Sucre Desde las 8:30 de la mañana, los maestros se congregarán en el Sena de Boston en Sincelejo. Felipe Lara Paro de Fecode en Caquetá El punto de concentración será la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial de Florencia. El plantón iniciará a las 7:00 de la mañana Felipe Lara CUT explicó principales razones del paro del Magisterio Paro de Fecode en Barranquilla José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores de Barranquilla, sostuvo que se evalúa si luego del plantón se llevará a cabo una marcha sobre la calle 30, entre Soledad y la capital del Atlántico. Felipe Lara Cartagena se suma a paro nacional de Fecode: habrá concentración en el colegio departamental El magisterio colombiano anunció una jornada de cese de actividades para este 15 de abril de 2026, convocada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), con el propósito de evidenciar las dificultades que, según el gremio, persisten en la prestación de los servicios de salud. Felipe Lara ¿Hay clases en colegios públicos de Bogotá? Desde la segunda semana de abril, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció la realización de un nuevo paro nacional de docentes que tendrá una duración de 24 horas en Colombia y será este miércoles 15 de abril. Felipe Lara Directivos de Fecode reclaman al gobierno respuesta por crisis en el sector salud Felipe Lara

¿Hay clase en colegios públicos de Bogotá?

La Secretaría de Educación de Bogotá informó que las clases en colegios públicos de la capital colombiana se mantendrán a pesar del paro de profesores.

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“Mañana 15 de abril, las clases en los colegios públicos del Distrito se desarrollarán con normalidad. En caso de presentarse afectaciones en la jornada escolar, la entidad emitió las orientaciones para la reposición del tiempo académico”, señalaron en un comunicado.

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