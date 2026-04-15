Más de 2.000 figuras de Hollywood firmaron carta en contra de la fusión de Paramount y Warner Bros

Ya son más de 2000 profesionales de Hollywood que han firmado una carta abierta en contra de la fusión de Paramount y Warner Bros.

Entre los nuevos firmantes se encuentran el chileno Pedro Pascal y la inglesa Florence Pugh.

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Joaquin Phoenix, Ben Stiller y Kristen Stewart figuraban entre los firmantes originales de la carta cuando se publicó el pasado lunes 13 de abril.

Paramount emitió un extenso comunicado en respuesta a la carta diciendo: “Escuchamos y comprendemos las inquietudes que algunos miembros de nuestra comunidad creativa han expresado y respetamos el compromiso de proteger y expandir la creatividad”.

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“Hemos sido claros en nuestro compromiso de hacer precisamente eso: aumentar la producción a un mínimo de 30 largometrajes de alta calidad al año con estrenos en salas de cine, continuar licenciando contenido y preservar marcas icónicas con liderazgo creativo independiente, garantizando así que los creadores tengan más vías para su trabajo, no menos”, agregó.

La lista original de firmantes también incluía a: Adam McKay, Bryan Cranston, Cynthia Nixon, David Fincher, Denis Villeneuve, Glenn Close, Jane Fonda, JJ Abrams, Jason Bateman, John Leguizamo, Lin-Manuel Miranda, Mark Ruffalo, Yorgos Lanthimos, entre otros.