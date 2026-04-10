URT Magdalena logra incluir el 76% de solicitudes de restitución y avanza en reparación a víctimas

Magdalena

En el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, la Dirección Territorial Magdalena de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó un balance con resultados en favor de la población afectada por el conflicto armado.

Según el informe, durante el actual Gobierno se ha logrado incluir más del 76% de las solicitudes en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, lo que equivale a 864 decisiones favorables, permitiendo que más casos avancen a la etapa judicial y sean analizados por jueces especializados.

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Entre los resultados está la presentación y admisión de demandas de restitución a favor de los consejos comunitarios afrodescendientes Nelson Mandela y Rincón Guapo Loverán, así como del resguardo indígena Kogui Malayo Arhuaco, con las cuales se pretende restablecer los derechos de comunidades ancestrales sobre más de 8.000 hectáreas. A la fecha ya van 10 casos de pueblos étnicos con informes de caracterización adoptados.