Neiva reporta 388 casos de violencia intrafamiliar en lo corrido del año; 283 corresponden a mujeres
Autoridades hacen llamado a prevenir la violencia y proteger a niños y niñas en el hogar.
Neiva
En la ciudad de Neiva, las autoridades continúan desarrollando acciones de prevención frente a la violencia intrafamiliar y la protección de la niñez, especialmente durante el mes de abril, dedicado a promover el juego y el desarrollo integral de los niños y niñas. Las actividades se realizan en entornos educativos, familiares, comunitarios y de salud, con el propósito de fortalecer la convivencia y el bienestar infantil.
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Clara Eugenia Peña, secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social de Neiva advirtió que la violencia intrafamiliar sigue siendo una preocupación, debido a que afecta directamente el desarrollo emocional de los menores. “Estamos hablando de 388 casos de violencia intrafamiliar que han llegado al sector salud, de los cuales 283 corresponden a afectación a mujeres con violencia basada en género”, indicó la funcionaria.
Adicionalmente, informó que actualmente se realiza seguimiento a 40 niños y niñas en situación de trabajo infantil en la ciudad, en condiciones como la mendicidad o las ventas ambulantes. Frente a estos casos, se activan rutas de atención con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se desarrollan campañas de prevención para evitar que los menores sean expuestos a riesgos.
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Desde la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social se hizo un llamado a la ciudadanía para promover el respeto en los hogares y evitar que el consumo de alcohol o los conflictos familiares se conviertan en detonantes de violencia. Asimismo, invitaron a las familias a participar en las actividades programadas durante el mes de la niñez, orientadas a la protección de los derechos de los niños y niñas en la capital huilense.
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Valentina Gasca
Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...