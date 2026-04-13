Neiva fortalece atención en salud con simposio de cardiopatías congénitas

Neiva

En Neiva se llevó a cabo el Primer Simposio de Cardiopatías Congénitas, liderado por la Clínica Medilaser, con la intención de consolidar el diagnóstico temprano y el tratamiento pertinente de estas enfermedades. El evento reunió a destacados especialistas del sector salud, quienes coincidieron en que la detección a tiempo es clave para salvar vidas y evitar complicaciones graves.

Durante el encuentro, expertos abordaron la importancia de acompañar a los pacientes desde la etapa prenatal hasta la realización de procedimientos de alta complejidad. La jornada académica también hizo énfasis en la necesidad de articular esfuerzos entre instituciones para mejorar el acceso a servicios especializados. Este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del sector salud con el bienestar de la población infantil y adulta.

La especialista Lucia Fernanda Coronado, expreso que “El simposio hace parte del programa nacional de atención de cardiopatías congénitas impulsado por la Clínica, el cual busca ampliar la cobertura y brindar mejores oportunidades de diagnóstico y tratamiento en distintas regiones del país. A través de sus sedes, ubicadas en departamentos como Huila, Boyacá y Caquetá, la entidad trabaja para llegar a poblaciones que aún no cuentan con servicios especializados suficientes”.

En los últimos ocho años, la sede de Neiva ha atendido cerca de 260 pacientes con patologías quirúrgicas, consolidándose como centro de referencia en el país. Sin embargo, el alcance del programa es aún mayor, al incluir procedimientos diagnósticos e intervenciones percutáneas que se realizan desde hace más de una década.