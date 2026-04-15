Gobierno descarta venta de Monómeros por parte de Venezuela

Privatización de Monómeros afectaría la soberanía alimentaria de Colombia y Venezuela, dice el presidente Gustavo Petro

El ministro de Minas, Edwin Palma, confirmó que Venezuela no tiene interés en vender Monómeros Colombo Venezolanos en el actual contexto geopolítico, priorizando la importancia mundial de los fertilizantes.

“Debido a la nueva coyuntura geopolítica y la relevancia global de los fertilizantes, Venezuela ya no tiene interés en vender Monómeros”, manifestó Palma durante la instalación del Congreso de Naturgas en Cartagena.

Reveló que la próxima semana se reunirá nuevamente en Maracaibo con autoridades del sector energético venezolano para avanzar en diálogos sobre energía, transmisión, generación de petróleo y gas, incluyendo el gas licuado de petróleo (GLP). Además, PDVSA ha solicitado revisar el contrato vigente de gas, que se extiende hasta el próximo año.

En un contexto donde los fertilizantes son clave para el mercado colombiano, el ministro enfatizó que Monómeros y otros proveedores son esenciales para garantizar precios bajos y proteger la producción de alimentos, evitando así la inflación. “Es un tema prioritario para el Gobierno”, subrayó.

Las conversaciones se mantienen fluidas no solo con Venezuela, sino también con el gobierno de Estados Unidos, dado que requieren autorización del Departamento del Tesoro para cualquier transacción con Caracas.