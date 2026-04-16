Más de 55 mil afectados dejan las 144 emergencias que se han atendido este año en Antioquia

Medellín

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por parte del Gobierno Nacional, y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo en Antioquia, por parte de la Gobernación, avanzan en acciones conjuntas para la recuperación temprana de las poblaciones afectadas por las emergencias que se han atendido este año.

El trabajo conjunto avanza, debido a la necesidad de esas soluciones estructurales que se requieren para los afectados.

¿Cuál es el balance de emergencias en Antioquia?

En lo que va corrido del año, se tiene un registro de 144 emergencias en 51 municipios, con más de 55.000 personas afectadas, 53 vías comprometidas y seis puentes vehiculares afectados.

Ante ese panorama, según los organismos de atención de desastres, se requiere avanzar en soluciones estructurales, que permitan actuar en la atención y al mismo tiempo en la prevención de emergencias futuras, evitando únicamente respuesta a lo inmediato.

Presencia nacional en el territorio

El director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo Arenas, lideró un encuentro estratégico con la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, Vanessa Paredes Zúñiga, con el objetivo de coordinar y avanzar en las estrategias que de manera conjunta se requieren para la atención de las emergencias, los afectados y la reducción del riesgo.

Para Carrillo Arenas, “ha sido un encuentro muy productivo en el que hicimos un balance de las afectaciones desde que se dio la declaratoria de emergencia. Nosotros estamos acompañándolos y ratificando la decisión del presidente Gustavo Petro de garantizar la protección de la vida y los derechos de los antioqueños y de todos los colombianos afectados”.

Por su parte, la directora del DAGRAN, Vanessa Paredes, dijo que “la directriz del gobernador Andrés Julián Rendón es trabajar de manera articulada con la UNGRD para atender los 13 municipios afectados”, refiriéndose a los de mayores emergencias por las temporadas de lluvias del presente año.

¿Qué temas abordaron en el encuentro?

Como parte de las estrategias que se implementan entre el gobierno nacional y el seccional, se analizó una agenda de recuperación temprana, la necesidad de implementar soluciones estructurales de largo plazo, el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y la consolidación de capacidades territoriales, especialmente en los municipios con mayores niveles de vulnerabilidad.

Específicamente sobre esas capacidades para las localidades con altos niveles de riesgo y los que requirieron la atención de emergencias, el director de la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, explicó que “Para esta fase, la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica permitió proyectar recursos por $8,7 billones, que serán distribuidos entre los ocho departamentos afectados. Antioquia será uno de los territorios priorizados en esta asignación”.

Por su parte, el gobierno departamental destacó la importancia de mantener una coordinación permanente que permita avanzar en la ejecución de proyectos, cerrar brechas institucionales y atender de manera oportuna las emergencias que afectan a miles de familias.

La labor permitirá la atención de los afectados y la proyección de prevención de emergencias para el futuro.