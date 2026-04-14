Itagüí invierte $8.100 millones en obras de acueducto y alcantarillado en El Manzanillo

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Itagüí anunció una inversión cercana a $8.100 millones para obras de acueducto y alcantarillado en el corregimiento El Manzanillo, con intervenciones en varias veredas de la zona rural.

El proyecto es ejecutado por la Empresa Municipal de Servicios Públicos y busca mejorar el acceso a agua potable y saneamiento básico en sectores que históricamente han presentado dificultades en la prestación de estos servicios.

Obras en Loma de Los Zuleta

Una de las intervenciones se adelanta en la vereda Loma de Los Zuleta, en el sector Las Flores, donde se realizan trabajos para restablecer la red de alcantarillado y reconectar a los usuarios.

Las obras incluyen la construcción de dos muros de contención con una longitud total de 50 metros y una altura de 3,60 metros. Además, se ejecutan 13 pilas por tramo, con profundidades entre 9 y 14,5 metros, diseñadas para proteger la infraestructura.

La intervención contempla también 60 metros de tubería y tres cajas de conexión, necesarias para el funcionamiento del sistema de alcantarillado.

Conexión de viviendas en El Pedregal

En la vereda El Pedregal, cerca de la Institución Educativa María Josefa Escobar, se desarrollan obras que permitirán conectar más de 200 viviendas a las redes de acueducto y alcantarillado de Empresas Públicas de Medellín (EPM).

En este punto se construyen 570 metros lineales de red de acueducto y 332 metros de alcantarillado, además de obras complementarias de urbanismo y estructuras de estabilidad para proteger las redes.

Mejoras en el acceso al agua potable

El alcalde de Itagüí, Diego Torres Sánchez, explicó que en la zona rural muchas viviendas dependen de acueductos veredales que no garantizan suministro permanente de agua potable.

“En nuestra zona rural muchas viviendas se abastecen de acueductos veredales que no tienen la capacidad de atender a las comunidades las 24 horas del día con agua potable, ni cuentan con sistemas de bombeo para los sectores más altos”, señaló el mandatario.

Según la administración municipal, las obras también incluyen estructuras de protección y mejoras en el entorno, con el fin de facilitar la movilidad y mejorar las condiciones de habitabilidad de las comunidades rurales del corregimiento.