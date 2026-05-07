En Cáceres, el ejército frenó la extracción ilegal de 34.500 gramos de oro al mes

Cáceres- Antioquia

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles y el CTI destruyeron maquinaria utilizada para la extracción ilegal de oro en el sector de La Mandinga en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca Antioqueño.

Según la Brigada 11 del Ejército, en el lugar se podían extraer hasta 34.500 gramos de oro al mes, equivalentes a 18 mil millones de pesos. En el sitio se destruyeron 40 motores, 20 motobombas, 28 clasificadoras, 1.800 metros de manguera negra y 280 galones de gasolina.

Según el reporte de la entidad castrense, el impacto ambiental es notable por la utilización de mercurio, además de la deforestación masiva en las fuentes hídricas, cuya recuperación podría tardar hasta 30 años.