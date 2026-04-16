La Orquesta Filarmónica de Medellín hoy cumple 43 años de haber sido fundada

Medellín

La Orquesta Filarmónica de Medellín, celebra hoy, 16 de abril, los 43 años de haber comenzado a reunirse en un garaje del barrio Belén la Palma de Medellín para ensayar y proyectar las primeras presentaciones en la capital antioqueña.

Ese día, el fundador, maestro Alberto Correa Cadavid, hoy director emérito, reunió a un grupo de músicos en Medellín para interpretar música, independiente de los lugares de la ciudad de los que llegaran cada uno de los virtuosos artistas que participaban allí.

El maestro Correa recordó que “fue en la calle 27 de Belén La Palma, en Medellín, donde convertí el garaje de mi casa en una sala de ensayo improvisada para 42 músicos. Allí nos reuníamos ingenieros, médicos, profesionales y estudiantes, todos unidos por la misma pasión. Apretujados, sí, pero convencidos de que ese garaje se transformaba en una sala abierta donde hasta los vecinos terminaban siendo parte del concierto… así empezó un sueño que, sin darnos cuenta, comenzó a crecer con nosotros”.

Orquesta con enfoque social

Filarmed ha sido un mecanismo de transformación social para Medellín, que ha buscado mejorar la salud pública por medio de la música, con inclusión y que ha tenido presencia permanente con sus interpretaciones en la ciudad.

Tiene impacto social en otras regiones como Urabá donde hay más de 1.200 niños que participan en la Filarmónica Infantil y Juvenil, un proceso que une música y menores de municipios como Apartadó, Chigorodó, Carepa y Turbo.

Otro aspecto de ese impacto social está en el Coro Reconciliación, donde 40 personas, entre víctimas y firmantes de paz, ensayan en el mismo escenario.

La estrategia Soy Músico, tiene cerca de 40 jóvenes y adultos con discapacidad que han hecho del escenario un espacio de reconocimiento. E

En colegios y salones de clase, más de 600 estudiantes al año se encuentran por primera vez con la orquesta.

El programa Sonidos que Cuidan lleva la música a colegios del Valle de Aburrá para ayudar a gestionar las emociones, mientras que Vagón por tu salud mental, en el Metro de Medellín, ofrece una pausa diaria a cientos de miles de personas que pasan por esa experiencia cada mes.

Reconocimientos internacionales

Esta orquesta ganó el Grammy Latino en 2021 en la categoría de Mejor Álbum Clásico. En el año 2022 el Classical NEXT Innovation Award, uno de los galardones más prestigiosos de la música clásica contemporánea y con él reconoció su modelo de innovación artística y social.

En 2024, el Kennedy Center le otorgó el Premio LEAD, distinción que identifica a las organizaciones culturales que lideran transformación comunitaria con estándares de excelencia.

Sus diferentes escenarios

La Orquesta Filarmónica de Medellín ha pasado por diferentes escenarios durante estos 43 años, entre los que se destacan los diferentes de Medellín como sus teatros, barrios y centros comerciales, el Teatro Colón y el Movistar Arena de Buenos Aires, al Teatro Nuovo de Spoleto y la Accademia Filarmonica Romana— y ha compartido música con artistas como Lang Lang, Pedro Aznar, No Te Va Gustar, Omara Portuondo y Gilberto Santa Rosa, entre otros.

La orquesta en su presente

Hoy Filarmed está conformada por 64 músicos profesionales, Ana María Patiño Osorio es su directora titular y Paolo Bortolameolli es el aliado artístico.

La celebración

Este sábado, 18 de abril, será el concierto de celebración de los 43 años de la Orquesta Filarmónica de Medellín en el Teatro Metropolitano con obras de Mozart, Händel y Adolfo Mejía, bajo la dirección de Roger Díaz-Cajamarca y con la participación de la violinista Allison Lovera.

Este concierto será un recorrido por el repertorio clásico y géneros como el bambuco y la cumbia, ancla el concierto en la música colombiana.