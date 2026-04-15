50 niños se beneficiarán de la 27.ª jornada gratuita de cirugía plástica en Medellín

Medellín, Antioquia

En el marco del Mes de la Niñez, la Secretaría de Salud e Inclusión Social y la Fundación IQ InterQuirófanos, bajo el programa Antioquia IQ Te Quiere, realizarán el sábado 18 de abril una jornada de cirugías gratuitas, beneficiando a 50 niños, en su mayoría del suroeste antioqueño.

¿A quiénes está destinado el programa?

Este proyecto está dirigido a menores de 18 años que actualmente presentan problemas congénitos o malformaciones adquiridas susceptibles de ser corregidas mediante cirugía plástica y reconstructiva.

Los niños que serán atendidos son pacientes que en el pasado no pudieron acceder a jornadas anteriores. Asimismo, se incluirán algunos casos especiales provenientes del departamento del Huila.

Las cirugías se llevarán a cabo en Medellín, en la Clínica IQ InterQuirófanos, donde especialistas donarán sus honorarios, así como los costos quirúrgicos asociados a este tipo de procedimientos.

Intervenciones a problemas congénitos

Federico Vélez Bernal, cirujano plástico y director ejecutivo de la Fundación IQ Te Quiere, señaló que son diversas las intervenciones destinadas a niños y niñas de escasos recursos.

“Intervendremos quirúrgicamente a 50 niños de escasos recursos de manera gratuita, procedentes del suroeste antioqueño y la ciudad de Medellín. Operaremos en la clínica ICU Interquirófanos, pacientes con malformaciones congénitas de párpados, orejas, labios y paladar hendidos, malformación de manos y pies, polidactilias y sindactilias, alteración de vías urinarias y cicatrices por trauma o quemaduras”, detalló Vélez.

Esta edición es el resultado de alianzas con alcaldías municipales, la Fundación COAMED, hospitales, el Ejército Nacional, entre otras entidades que se suman a este evento solidario de impacto social del programa InterQuirófanos, el cual, en sus 20 años de trayectoria, ha beneficiado a más de 1.500 niños y niñas.

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De igual forma, la jornada será la antesala del programa descentralizado de cirugías que se realizará en el municipio de Pitalito el próximo 25 de abril y que beneficiará aproximadamente a 30 niños de esta región del sur del Huila.