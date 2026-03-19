Del teatro a las casas: el legado de la música infantil se reinventa con Canticuentos Filarmónico

Medellín, Antioquia

La academia de música y producción de artes escénicas Musicreando, en conjunto con CODISCOS y la Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed), lanzó la producción de los Canticuentos Filarmónicos, un proyecto inspirado en las obras originales de la compositora chileno-americana Marlore Anwandter, que busca preservar y renovar el legado de estas reconocidas composiciones infantiles.

La obra, que se estrenó el 20 de octubre de 2024 en el Teatro Universidad de Medellín y contó con más de 50 músicos en escena, ahora está disponible en todas las plataformas digitales. Durante su presentación, el espectáculo logró un lleno total, consolidándose como una experiencia familiar que reunió a niños, niñas y adultos en torno a la música infantil.

De acuerdo con Sebastián Sierra de Musicreando, este montaje no solo fue un concierto, sino una puesta en escena que combinó narrativa, personajes y arreglos sinfónicos, permitiendo que el público conectara emocionalmente con las canciones.

Contenidos intergeneracionales

Los nuevos Canticuentos reúnen 16 canciones clásicas del repertorio infantil, entre ellas La ronda de las vocales, El pirata feroz, Sammy el heladero y muchas más, disponibles en el canal digital Mundo Canticuentos. Esta colección permite que las familias accedan tanto a las canciones individuales como al espectáculo completo, llevando la experiencia “del teatro a las casas”.

“En el canal de Mundo Canticuentos está todo el largometraje de la obra completa, el show completo, para que las familias, además de poder escuchar individualmente cada una de las canciones, pueda disfrutar también un espectáculo de teatro en casa”, añadió Sierra.

Un puente entre la música sinfónica y la infancia

Según María Catalina Prieto Vásquez, directora de Filarmed, uno de los principales objetivos de esta producción es acercar la música sinfónica a las nuevas generaciones, presentándola de manera accesible y atractiva: “Nos parece sumamente maravilloso quegracias a CODISCOS lo hayamos podido dejar plasmado en las plataformas, hacer parte de Mundo Canticuentos de manera que quede grabado en la memoria para las generaciones que vienen y que puedan saber que una orquesta es capaz de embellecer cualquiertipo de música por bella que sea”, agregó la directora.

Esta es una propuesta que incluye elementos pedagógicos como repeticiones, interacción corporal y participación del público, facilitando el aprendizaje musical de forma divertida. Incluso, algunas piezas incorporan fragmentos de obras clásicas, enriqueciendo la experiencia artística y educativa.

Tradición cultural que se renueva

Con más de 50 años de historia, los canticuentos representan una tradición que ha trascendido fronteras en Latinoamérica y ha llegado a comunidades latinas en Estados Unidos. Esta nueva producción no solo rescata ese legado, sino que lo actualiza con arreglos sinfónicos, posicionándolo nuevamente en el panorama cultural.

Canticuentos Filarmónicos es una propuesta que une música, educación y memoria cultural, reafirmando que la música sinfónica también puede ser una experiencia cercana, emocionante y significativa para toda la familia.