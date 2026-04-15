Avanza la segunda convocatoria del subsidio ‘Mi Casa Antioquia Ya’ con más de 500 beneficiados

Medellín, Antioquia

La Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA dio a conocer que, para la segunda convocatoria del subsidio departamental “Mi Casa Antioquia Ya”, 552 familias cumplieron los requisitos y continuarán en la ruta de asignación para acceder a una vivienda propia.

Distribución de recursos

Con alrededor de mil postulaciones, 335 familias están distribuidas en 123 subsidios para Vivienda de Interés Prioritario (VIP) y 212 subsidios para Vivienda de Interés Social (VIS), con una inversión proyectada de 7.883 millones de pesos, destinada a brindar el cierre financiero a los potenciales hogares beneficiarios.

Asimismo, 217 familias quedaron en la lista de elegibles; es decir, cumplen con los requisitos y la asignación dependerá de la disponibilidad de recursos.

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“Se presentaron 956 familias y, de estas, 552 cumplieron todos los requisitos. Es muy importante porque se da un paso en firme a la condición de ‘postulado cumple’, que permite que las familias empiecen a contar con un recurso que ayuda al cierre financiero y, con esto, puedan cumplir su sueño más anhelado: tener vivienda propia”, señaló el gerente de VIVA, Rodrigo Hernández Alzate.

Las postulaciones provinieron de hogares en subregiones como Urabá, Oriente y el Valle de Aburrá. Entre estas se destacan familias en condición de desplazamiento, víctimas del conflicto, madres cabeza de hogar, agentes culturales y deportivos (de los cuales 10 lograron cumplir los requisitos) y personas en condición de discapacidad.