Judicializarán a conductor que atropelló a un agente de tránsito en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, confirmó que un agente de tránsito fue atropellado por un conductor que realizó un giró prohibido en el semáforo del barrio Palermo y al ser requerido, aceleró lesionando al funcionario.

“Rechazamos enfáticamente el grave hecho de violencia del que fue víctima uno de nuestro agentes de tránsito que fue embestido violentamente por un vehículo después que desatendiera una señal de alto que le hiciera el funcionario al ser sorprendido infringiendo norma de tránsito”, dijo Ricardo Fabián Rodríguez.

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El funcionario manifestó que el agente de tránsito sufrió lesiones que le generaron una incapacidad de 15 días “Las autoridades ya tienen plenamente identificado el vehículo que ocasionó este acto de violencia”.

Por otra parte, resaltó que, tras la identificación del agresor, ahora se avanza en la ubicación del vehículo para adelantar la judicialización por el delito de ataque y lesiones a servidor público y omisión de socorro.

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“Desde la administración municipal hacemos un llamado a todos los ibaguereños para el respeto y el acatamiento de la autoridad de tránsito en la vía, nuestros agentes de tránsito están en la vía para salvar la vida de los ibaguereños”, puntualizó el secretario de Movilidad.

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