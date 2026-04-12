Univalle pide a autoridades identificar y judicializar a responsables de daños a estaciones del Mío

Se ofrece una recompensa de $20 millones por información que permita dar con la captura de las personas que con palos y piedras dañaron las estaciones sobre el corredor de la Calle 5.

Luego de los hechos vandálicos del pasado miércoles 8 de abril, en las horas de la noche, en el marco de una manifestación pacífica convocada por estudiantes de la Universidad del Valle, las directivas del Alma Mater aseguraron que personas encapuchadas, ajenos a la institución, vandalizaron varias estaciones del Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente, MÍO, en el sur de Cali.

La afectación más grave sucedió en la Estación de Tequendama, en donde fueron destruidos validadores, torniquetes y, lo más grave, la puerta de acceso para las personas con movilidad reducida.

Para Univalle, estos daños, de gran magnitud para la infraestructura de transporte, afectan diariamente la movilidad de más de cincuenta mil personas usuarias del sistema.

La Dirección de la Universidad del Valle rechaza enfáticamente estos actos de vandalismo.

“Estos hechos son aún más reprochables cuando se trata de un sistema público, construido, en buena medida, con los impuestos que pagan los ciudadanos y que le sirve, fundamentalmente, a los sectores populares de la sociedad caleña, entre ellos, a los estudiantes de la Universidad del Valle”.

Las directivas de Univalle, agrega que nada justifica la violencia contra este bien público.

“Este tipo de actos deslegitima la protesta pacífica y le hace un daño importante al capital reputacional de la Universidad del Valle, institución educativa que durante ocho décadas ha contribuido al desarrollo de la región, y que tiene como principio de su ethos la defensa de la vida y de los Derechos Humanos”.