EPQ: Quindío activa Plan contingencia en las bocatomas de nueve municipios debido a las lluvias

Armenia

En el Quindío, activan plan de contingencia porque las fuertes lluvias y la creciente de ríos y quebradas están afectando los sistemas de acueducto de varios municipios y hay alerta por posibles cortes de agua.

Y es que fue tanta la lluvia que cayó que provocó alta turbiedad de los ríos que están taponando las bocatomas de los municipios

Empresas Públicas del Quindío informa a la comunidad que, debido a las intensas lluvias registradas en la madrugada del miércoles 15 de abril de 2026, se presentaron afectaciones en la prestación del servicio de acueducto en distintos sectores del departamento.

En el municipio de Filandia, las precipitaciones ocasionaron taponamiento en la bocatoma y un aumento significativo en los niveles de turbiedad del agua. Esta situación obligó a suspender la operación de la planta de tratamiento, generando la interrupción temporal del servicio de agua potable en el municipio.

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De igual manera, en el sector de El Caimo, se presenta alta turbiedad en la bocatoma La María, lo que llevó a la suspensión de la operación de la planta de tratamiento Bayona desde la medianoche. Como consecuencia, se ha visto afectado el suministro de agua potable en este sector.

José Alejandro Guevara, gerente de Empresas Públicas del Quindío subrayó “Siguen las lluvias en el departamento del Quindío con creciente de quebradas, creciente de ríos, con turbiedades de ingreso de nuestro recurso hídrico a las plantas de tratamiento agua potable. La verdad, nosotros estamos siempre preparados. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día.

Mantenimiento y limpieza de las bocatomas

La empresa ha realizado previamente constantes mantenimientos a los tanques de almacenamiento. A diario se hace limpieza de las 26 bocatomas que tenemos en nuestras 26 fuentes hídricas en los nueve municipios donde prestamos el servicio de acueducto. Nosotros con los mantenimientos preventivos que hemos realizado, con todas estas labores que hacemos preventivas, lo que hacemos es garantizar el recurso hídrico para los nueve municipios puntualizó el gerente de EPQ.

Hay situaciones que se salen de nuestras manos como la llegada pues es de palizadas a la bocatoma de la Quebrada Bolillos en el municipio de Filandia.

A veces las turbiedades a pesar de las modificaciones que hemos hecho a los sistemas de coagulante, donde realmente hemos mejorado en gran porcentaje el sistema de tratamiento del agua potable, el manejo de las turbiedades, pero muchas veces es agua pantano lo que llega a plantas, entonces ahí sí lo que nos corresponde es donde tenemos desvío de caudales desviar el caudal de ingreso.

Y donde no tenemos los desvíos que ya próximamente los vamos a instalar en cada una de las plantas, lo que hacemos es parar el tratamiento del agua, suspender un par de horas para el municipio como nos corresponde el día de hoy. Tuvimos que hacerlo con Filandia, para el sector del caimo también por las altas turbiedades, por las palizadas de bocatomas. Nosotros como empresa siempre estamos prestos a atender las distintas contingencias.

EPQ Garantiza continuidad del servicio de agua en 9 municipios del Quindío

Por eso el porcentaje ventaja de continuidad en los nueve municipios no disminuye del 99% de continuidad, más de 23 horas al día con el recurso hídrico, seguiremos trabajando, vamos a estar siempre atentos a las labores y con el personal de la subgerencia de Servicios Públicos siempre atento a lo que corresponde hacer en cada uno de los municipios.

Llamado al uso eficiente del agua

Importante también las labores que hacemos de sensibilización visitando eh los parques, los barrios, eh los sectores, las entidades públicas en todos los municipios, eh a los usuarios en los barrios ya volvimos a empezar esta esta actividad de sensibilización, de campañas de ahorro del recurso hídrico, del uso eficiente del recurso hídrico, de acciones que salvaguarden el recurso que es muy importante pues para garantizar el normal funcionamiento de cualquier sector, el normal funcionamiento de cualquier familia.

El llamado es este, que entre todos sigamos con las buenas prácticas de ahorro, pero pues esta es la situación que estamos viviendo en el departamento, pero como empresa siempre dando garantía que contamos con el recurso hídrico en cada uno de los hogares.